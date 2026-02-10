¿Qué es mejor, gelish o rubber? 5 maneras de llevar este manicure sin maltratar tus uñas

¿Gelish o rubber? Si estás en ese punto de la vida donde quieres uñas lindas, brillosas y duraderas, pero sin terminar con las uñas delgadas o frágiles, esta pregunta seguro ya te rondó la cabeza. Ambos manicures son de los más pedidos en salones, pero no son lo mismo ni funcionan igual en todas las uñas. ¡La clave está en saber cuál te conviene usar sin maltratarlas!

¿Qué es mejor, gelish o rubber?

El gelish es un esmalte en gel que se seca en lámpara, dura entre dos y tres semanas. Es ideal si tienes uñas relativamente sanas o te gusta cambiar de color seguido. Queda delgado, con mucho brillo, pero no aporta estructura.

El rubber, también conocido como base rubber, es más espeso y flexible. Su función principal es reforzar la uña natural, por eso suele recomendarse para uñas débiles, quebradizas o con estrías. ¡No es una extensión como el acrílico, pero sí da soporte!

Entonces, ¿cuál es mejor? No hay uno ganador universal, porque el gelish embellece y el rubber protege, básicamente todo depende del estado de tus uñas o de cómo lo lleves.

Utiliza un esmalte de buena calidad para un acabado profesional. GETTY IMAGES

5 maneras de llevar gelish o rubber sin maltratar tus uñas

1. Usa rubber si tus uñas son débiles

Si se te rompen con solo verlas, el rubber es tu mejor aliado, al ser flexible, acompaña el movimiento natural de la uña y reduce quiebres.

2. Aplica gelish sobre una base protectora

Nunca apliques gelish directo sobre la uña si está dañada, una buena base (rubber o fortalecedora) marca la diferencia a largo plazo.

3. Mantén el largo natural

Tanto el gelish como el rubber funcionan mejor en uñas cortas o medianas. ¡El exceso de largo aumenta el riesgo de levantamientos y fracturas!

4. No retires el producto arrancándolo

Arrancar el gelish o el rubber se lleva capas de tu uña natural, lo ideal es retirarlo con remojo o con un profesional.

5. Hidrata tus cutículas todos los días

Aceite de cutícula y crema para manos no son un lujo, son parte del manicure. Uñas hidratadas = uñas más fuertes, sin importar el producto que uses.

El gelish o el rubber no compiten, sino que se complementan. Si buscas color, brillo y cambio frecuente, el gelish es perfecto. Si quieres fortalecer tus uñas, el rubber puede convertirse en tu mejor secreto de belleza. ¡Escucha a tus uñas, ellas tienen el secreto para verse perfectas!

