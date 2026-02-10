Año Nuevo Chino 2026: cómo usar el color rojo en tu hogar según el Feng Shui para la buena suerte

El Año Nuevo Chino, la festividad más importante de la cultura oriental, sigue el calendario lunar y se celebra entre el 21 de enero y el 20 de febrero, y es el momento ideal para renovar la energía de nuestros hogares y atraer prosperidad y buena fortuna para el año que comienza.

De acuerdo con el Feng Shui, los colores son muy importantes para el Año Nuevo Chino, y el rojo es el más significativo de todos, decorar los hogares con elementos de esta tonalidad puede abrir la puerta a la abundancia y la prosperidad de tu hogar.

¿Cómo usar el color rojo para atraer la abundancia y prosperidad según el Feng Shui?

El color rojo, simboliza la prosperidad, la energía y la buena fortuna según el Feng Shui, no solo alegra los espacios, sino que también invita a la abundancia y a la protección frente a las malas energías.

Los expertos en Feng Shui recomiendan incorporar el rojo de manera estratégica: desde los pequeños detalles, como cojines, manteles y jarrones, hasta elementos más grandes, como alfombras o cortinas.

“El rojo debe usarse en zonas clave de la casa donde queremos activar la energía positiva, como la entrada principal, la sala o el comedor”, explica Mei Ling, consultora de Feng Shui.

El rojo en la sala

Este color en la sala aporta calidez y cercanía, fortaleciendo los vínculos entre quienes se reúnen, favoreciendo las conversaciones fluidas, encuentros alegres y aporta un toque vibrante al diseño interior.

Se puede incorporar mediante cojines, cuadros o piezas decorativas, suavizando el ambiente para que sea cómodo y estimulante.

El rojo en el comedor

El comedor simboliza la abundancia y la prosperidad, no solo económica. Incorporar rojo en manteles, vajillas, centros de mesa o arte mural potencia esta energía, creando un ambiente íntimo, armonioso y sofisticado, especialmente al combinarlo con iluminación cálida y materiales naturales.

Edwin Tan/Getty Images

El rojo en la cocina

La cocina, dominada por el elemento Fuego, requiere un uso equilibrado del rojo, donde se pueden incorporar en utensilios, textiles o decoraciones para potenciar la energía vital sin sobrecargar el espacio, especialmente al combinarlo con tonos neutros y materiales que suavicen su intensidad.

El rojo en la recámara

En la recámara, el rojo debe usarse de manera sutil para favorecer el descanso, activar la energía al despertar y potenciar la intimidad y la conexión emocional, por eso se recomienda incorporarlo en ropa de cama de estampados pequeños o en pequeños objetos, combinándolo con tonos y texturas suaves.

El rojo en el baño

En baños y pasillos, el rojo se usa con moderación en toallas, arte o accesorios para activar y estabilizar la energía sin imponerla, ya que bien integrado, potencia la vitalidad del hogar, atrae abundancia y mantiene un flujo armónico según el Feng Shui del Año Nuevo Chino 2026.

