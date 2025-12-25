8 cosas comunes que Kate Middleton ya no puede hacer desde que se casó con el príncipe William

Desde su boda con el príncipe William en 2011, Kate Middleton ha pasado de ser una joven común a una de las figuras más observadas del mundo, y a uno de los miembros claves de la familia real británica.

Su futuro como reina consorte la llevó incluso a recibir consejos de la propia reina Isabel II, quien no dudó en guiarla para adaptarse al estricto protocolo real, consolidándola como uno de los miembros de la familia real más queridos y admirados por el pueblo británico.

¿Cuáles son las cosas que Kate Middleton ya no puede hacer como miembro de la realeza?

Sin embargo, no fue fácil, pues la princesa de Gales tuvo que renunciar a muchas cosas que solía hacer, antes de casarse con el príncipe William y formar parte de la monarquía más famosa del mundo.

Recibir regalos

Los miembros de la familia real solo pueden aceptar ciertos regalos, para que nadie pueda influir en sus decisiones y para mantener su imparcialidad e incluso su seguridad.

Manicure neutro

La Princesa de Gales debe mantener una apariencia sobria y elegante, con uñas, maquillaje y peinados discretos. Los tonos neutros como el nude, beige o rosa suave son aceptables, mientras que los colores llamativos se consideran inapropiados

No a los autógrafos

Por razones de seguridad, Kate Middleton y otros miembros de la realeza no firman autógrafos, evitando así el uso indebido de sus firmas, por eso las solicitudes de sus seguidores, suelen ser declinadas con cortesía.

Vestimenta recatada

La Princesa de Gales sigue un código de vestimenta elegante y modesto: faldas y vestidos hasta la rodilla, escotes discretos, medias obligatorias y nada de prendas demasiado reveladoras o casuales.

No a las muestras de afecto públicas

La familia real evita demostraciones públicas de afecto en eventos oficiales para mantener la seriedad, aunque en contextos privados pueden mostrarse más afectuosos y relajados. Es por eso que Kate no besa a William durante los eventos.

No a los alimentos chatarra

La dieta de la Princesa de Gales sigue pautas de salud y seguridad, limitando carbohidratos por la noche y evitando alimentos como mariscos que puedan causar intoxicaciones durante sus compromisos oficiales.

Posición política neutra

Aunque legalmente podrían, los miembros de la familia real deben abstenerse de votar o involucrarse en política, manteniendo neutralidad para proteger la unidad y estabilidad de la monarquía.

