Suscríbete
Realeza

8 cosas comunes que Kate Middleton ya no puede hacer desde que se casó con el príncipe William

Kate Middleton es famosa por cumplir el protocolo real al pie de la letra pero, ¿cuáles son esas cosas que tuvo que dejar de hacer cuando se casó con el príncipe William?

Diciembre 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton rindió homenaje a la princesa Diana en el banquete de estado con los Trump

¿Cuáles son las cosas que Kate Middleton ya no puede hacer como miembro de la realeza?

Getty Images

Desde su boda con el príncipe William en 2011, Kate Middleton ha pasado de ser una joven común a una de las figuras más observadas del mundo, y a uno de los miembros claves de la familia real británica.

Su futuro como reina consorte la llevó incluso a recibir consejos de la propia reina Isabel II, quien no dudó en guiarla para adaptarse al estricto protocolo real, consolidándola como uno de los miembros de la familia real más queridos y admirados por el pueblo británico.

Te podría interesar: Kate Middleton dona el árbol “Majestic” de su servicio navideño al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer

También puedes leer:
razon-kate-modifica-vestidos.jpg
Realeza
Los 5 mejores cortes de pelo de Kate Middleton, según la inteligencia artificial
Marzo 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Kate Middleton
Realeza
El antes y después de Kate Middleton: así ha cambiado su estilo y apariencia con los años
Marzo 03, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Cuáles son las cosas que Kate Middleton ya no puede hacer como miembro de la realeza?

Sin embargo, no fue fácil, pues la princesa de Gales tuvo que renunciar a muchas cosas que solía hacer, antes de casarse con el príncipe William y formar parte de la monarquía más famosa del mundo.

Recibir regalos

Los miembros de la familia real solo pueden aceptar ciertos regalos, para que nadie pueda influir en sus decisiones y para mantener su imparcialidad e incluso su seguridad.

Manicure neutro

La Princesa de Gales debe mantener una apariencia sobria y elegante, con uñas, maquillaje y peinados discretos. Los tonos neutros como el nude, beige o rosa suave son aceptables, mientras que los colores llamativos se consideran inapropiados

No a los autógrafos

Por razones de seguridad, Kate Middleton y otros miembros de la realeza no firman autógrafos, evitando así el uso indebido de sus firmas, por eso las solicitudes de sus seguidores, suelen ser declinadas con cortesía.

Vestimenta recatada

La Princesa de Gales sigue un código de vestimenta elegante y modesto: faldas y vestidos hasta la rodilla, escotes discretos, medias obligatorias y nada de prendas demasiado reveladoras o casuales.

No a las muestras de afecto públicas

La familia real evita demostraciones públicas de afecto en eventos oficiales para mantener la seriedad, aunque en contextos privados pueden mostrarse más afectuosos y relajados. Es por eso que Kate no besa a William durante los eventos.

No a los alimentos chatarra

La dieta de la Princesa de Gales sigue pautas de salud y seguridad, limitando carbohidratos por la noche y evitando alimentos como mariscos que puedan causar intoxicaciones durante sus compromisos oficiales.

Posición política neutra

Aunque legalmente podrían, los miembros de la familia real deben abstenerse de votar o involucrarse en política, manteniendo neutralidad para proteger la unidad y estabilidad de la monarquía.

kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
Princesa Diana de Gales
Realeza
¿Aún había posibilidad de continuar la relación? Esta habría sido la estrategia de la princesa Diana para evitar el divorcio
Diciembre 25, 2025
 · 
Lily Carmona
La reina Letizia impacta con look de falda de cuero y blusa de seda
Realeza
¿Por qué la reina Letizia no usa tacones altos? Esta es la razón por al que prefiere los flats
Diciembre 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Lady Amelia y lady Eliza Spencer comparte recuerdos de su infancia con la princesa Diana
Realeza
Lady Amelia y lady Eliza Spencer revelan detalles de su relación con la princesa Diana: “Era cálida, maternal y cariñosa”
Diciembre 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Tonos de pelo cobrizo que son tendencia en 2026 para rejuvenecer con naturalidad
Belleza
¿Por qué el cobrizo será el tinte estrella de 2026? 5 tonos que rejuvenecen al instante
Diciembre 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez