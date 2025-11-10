Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana con esta joya durante el Día del Recuerdo

El Día del Recuerdo, es uno de los actos más emotivos del año para la familia real británica, pues tiene como objetivo rendir homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la Commonwealth y a sus familiares.

Organizado por la Royal British Legion, este 2025 tuvo especial énfasis en el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando el coraje de los veteranos y la fortaleza de los hijos de los caídos.

Por tradición, las mujeres de la realeza visten de negro en señal de luto y respeto, y Kate Middleton de nuevo ha capturadao las miradas con su look y el sutil guiño que ha hecho a la princesa Diana y a la reina Isabe II.

El look de Kate Middleton en el Día del Recuerdo

Kate lució un abrigo negro asimétrico de una de sus diseñadoras favoritas, Catherine Walker, con un broche de amapola roja tradicional, que combinó con una blusa o vestido con un cuello alto tipo falda de piña y añadió un chorrito de encaje negro en el escote.

Algunos observadores también notaron que el broche de amapola de Kate era diferente al de la reina Camilla. En años anteriores, había lucido tres amapolas, pero este año la princesa de Gales optó por una sola pieza especial.

Su amapola fue elaborada artesanalmente por Izzy Ager de Lock & Co., recién graduada de la Real Escuela de Bordado, utilizando seda, vidrio y otros materiales naturales. Todos los beneficios de la venta se donan a la Campaña de la Amapola.

Kate Middleton lució una flor de amapola diferente a la de la reina Camilla Getty Images

Las joyas de Kate Middleton en el Día del Recuerdo rinden homenaje a la princesa Diana

Para la ocasión, Kate ha recuperado los pendientes de perlas lágrima Bahrain, piezas con diamantes que pertenecieron a la reina Isabel II, y que antes habían sido llevados también por la princesa Diana.

Estas joyas, regaladas a la entonces princesa Isabel en 1947 por el hakim de Bahréin, han acompañado a tres generaciones de mujeres Windsor y se han convertido en un símbolo de elegancia atemporal.

Kate y el príncipe William, han compartido fotos del emotivo día en su perfil de Instagram, acompañadas de un solemne mensaje: “En el Día del Recuerdo, nos detenemos a reflexionar sobre la extraordinaria valentía y el sacrificio de todos aquellos que han servido, y siguen sirviendo, en defensa de nuestras libertades. Los recordamos, hoy y siempre”.

