Suscríbete
Realeza

Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana con esta joya durante el Día del Recuerdo

En el Día del Recuerdo, Kate Middleton deslumbra con un look que trasciende la moda: una fusión perfecta de elegancia, tradición y un emotivo guiño a la princesa Diana.

November 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana en el Día del Recuerdo

Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana en el Día del Recuerdo

Getty Images

El Día del Recuerdo, es uno de los actos más emotivos del año para la familia real británica, pues tiene como objetivo rendir homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la Commonwealth y a sus familiares.

Organizado por la Royal British Legion, este 2025 tuvo especial énfasis en el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando el coraje de los veteranos y la fortaleza de los hijos de los caídos.

Por tradición, las mujeres de la realeza visten de negro en señal de luto y respeto, y Kate Middleton de nuevo ha capturadao las miradas con su look y el sutil guiño que ha hecho a la princesa Diana y a la reina Isabe II.

Te podría interesar: Kate Middleton y Camilla Parker usaron el mismo look en el Día del Recuerdo

También puedes leer:
razon-kate-modifica-vestidos.jpg
Realeza
Los 5 mejores cortes de pelo de Kate Middleton, según la inteligencia artificial
March 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Kate Middleton
Realeza
El antes y después de Kate Middleton: así ha cambiado su estilo y apariencia con los años
March 03, 2025
 · 
Alondra Alvarez

El look de Kate Middleton en el Día del Recuerdo

Kate lució un abrigo negro asimétrico de una de sus diseñadoras favoritas, Catherine Walker, con un broche de amapola roja tradicional, que combinó con una blusa o vestido con un cuello alto tipo falda de piña y añadió un chorrito de encaje negro en el escote.

Algunos observadores también notaron que el broche de amapola de Kate era diferente al de la reina Camilla. En años anteriores, había lucido tres amapolas, pero este año la princesa de Gales optó por una sola pieza especial.

Su amapola fue elaborada artesanalmente por Izzy Ager de Lock & Co., recién graduada de la Real Escuela de Bordado, utilizando seda, vidrio y otros materiales naturales. Todos los beneficios de la venta se donan a la Campaña de la Amapola.

Kate Middleton lució una flor de amapola diferente a la de la reina Camilla

Kate Middleton lució una flor de amapola diferente a la de la reina Camilla

Getty Images

Las joyas de Kate Middleton en el Día del Recuerdo rinden homenaje a la princesa Diana

Para la ocasión, Kate ha recuperado los pendientes de perlas lágrima Bahrain, piezas con diamantes que pertenecieron a la reina Isabel II, y que antes habían sido llevados también por la princesa Diana.

Estas joyas, regaladas a la entonces princesa Isabel en 1947 por el hakim de Bahréin, han acompañado a tres generaciones de mujeres Windsor y se han convertido en un símbolo de elegancia atemporal.

Kate y el príncipe William, han compartido fotos del emotivo día en su perfil de Instagram, acompañadas de un solemne mensaje: “En el Día del Recuerdo, nos detenemos a reflexionar sobre la extraordinaria valentía y el sacrificio de todos aquellos que han servido, y siguen sirviendo, en defensa de nuestras libertades. Los recordamos, hoy y siempre”.

kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
25 años sin la reina Ingrid Así fue la vida y legado de la madre de la reina Margarita de Dinamarca.png
Realeza
25 años sin la reina Ingrid: Así fue la vida y legado de la madre de la reina Margarita de Dinamarca
November 10, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Cómo lucir una piel impecable Dua Lipa revela su rutina de skincare con solo tres productos (1).png
Salud y bienestar
¿Cómo lucir una piel impecable? Dua Lipa revela su rutina de skincare con solo tres productos
November 09, 2025
 · 
Lily Carmona
Pelo largo y saludable ¿qué es la técnica de lavado japonés, el secreto asiático para una melena impecable.png
Salud y bienestar
Pelo largo y saludable: ¿qué es la técnica de lavado japonés?, el secreto asiático para una melena impecable
November 09, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Dónde estuvo el Diamante Florentino todo este tiempo Así reaparece la lujosa joya, ¡un siglo después! .png
Realeza
¿Dónde estuvo el Diamante Florentino todo este tiempo? Así reaparece la lujosa joya, ¡un siglo después!
November 09, 2025
 · 
Lily Carmona