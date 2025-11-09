Suscríbete
Realeza

Kate Middleton y Camilla Parker usaron el mismo look en el Día del Recuerdo

El Día del Recuerdo es uno de esos eventos muy solemnes donde los miembros de la familia real británica se presentan con atuendos cargados de significado.

November 09, 2025 • 
Karen Luna
Kate Middleton y Camilla Parker.jpg

Kate Middleton y Camilla Parker usaron el mismo look en el Día del Recuerdo

Getty Images

Cada noviembre, el Día del Recuerdo en Reino Unido se convierte en una cita solemne y elegante para la familia real. Es ese momento en el que los atuendos negros, los sombreros discretos y las flores de amapola rojas llenan las calles de Londres, recordando a los caídos en guerra. Este año, tanto Kate Middleton como Camilla Parker Bowles acapararon las miradas por un detalle curioso: ¡parecían vestir igual!

También puedes leer:
Wimbledon Celebrity Sightings - Day 13
Realeza
La preocupante razón por la que el padre de Kate Middleton no la ha acompañado durante su recuperación
August 09, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Príncipe William y Kate Middleton con sus tres hijos.jpg
Realeza
Kate Middleton, mientras lucha contra el cáncer, toma vacaciones a 3 destinos con el Príncipe William y sus hijos
August 10, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Un look clásico que une tradición y respeto

Tanto la Princesa de Gales como la Reina Consorte optaron por abrigo negro estructurado, sombrero con ala y, por supuesto, la clásica amapola roja en el pecho, símbolo del homenaje. Las dos lucieron impecables durante la ceremonia en The Cenotaph, en el centro de Londres, donde se reunieron junto a otros miembros de la realeza para guardar un minuto de silencio.

Aunque sus looks no eran idénticos, sí compartían el mismo espíritu: sobriedad, respeto y un guiño a la tradición. Kate eligió un abrigo de Catherine Walker, su diseñadora de confianza, con cuello militar y botones dorados, mientras que Camilla llevó un diseño negro con detalles más suaves pero igual de formales.

Más que coincidencia, un mensaje

Ambas coincidieron también en el lenguaje de la moda real: en eventos tan importantes, los tonos oscuros y los cortes clásicos representan unidad y solemnidad. Y aunque las redes no tardaron en comentar que “parecían vestidas igual”, en realidad lo que transmitieron fue coherencia y elegancia compartida.

Para Kate, este tipo de atuendos son una forma de mantener la continuidad con la reina Isabel II, quien siempre marcó el tono en este tipo de actos. En el caso de Camilla, su look reafirma su rol como figura de estabilidad al lado del rey Carlos III.

Dos estilos, una misma esencia

Puede que Kate y Camilla no se coordinen a propósito, pero sus atuendos en el Día del Recuerdo dejaron claro algo: cuando la ocasión lo requiere, la moda también puede hablar de respeto, unión y memoria.

También puedes leer:
Kate Middleton .jpg
Moda
Kate Middleton nos enseña a cómo lucir botas con falda larga para el Otoño-Invierno
December 03, 2023
 · 
Emma Duarte
Kate Middleton
Realeza
Cuáles son las joyas que Kate Middleton heredó de la reina Isabel
November 19, 2023
 · 
Emma Duarte

Y sí, puede que no llevaran el mismo abrigo exactamente, pero el mensaje fue idéntico: elegancia, empatía y fuerza femenina al servicio de la tradición real.

Lo último Entérate kate middleton camilla parker
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Rejuvenece sin esfuerzo 5 cortes de pelo midi que las mujeres de 50 aman para verse frescas y joviales.png
Belleza
Rejuvenece sin esfuerzo: 5 cortes de pelo midi que las mujeres de 50 aman para verse frescas y joviales
November 09, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Por qué el corte midi es el más favorecedor para rejuvenecer?
Belleza
¿Por qué el corte midi es el más favorecedor para rejuvenecer? 5 estilos elegantes para mujeres de 50+
November 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Efectos de color antiedad que debas usar después de los 40
Belleza
6 efectos de de color antiedad que suavizan los rasgos y dan luz al rostro después de los 40
November 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién fue el gran amor de la reina Sofía?
Realeza
El príncipe que le rompió el corazón a la reina Sofía y la arrojó a los brazos del rey Juan Carlos I
November 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez