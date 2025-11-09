Kate Middleton y Camilla Parker usaron el mismo look en el Día del Recuerdo

Cada noviembre, el Día del Recuerdo en Reino Unido se convierte en una cita solemne y elegante para la familia real. Es ese momento en el que los atuendos negros, los sombreros discretos y las flores de amapola rojas llenan las calles de Londres, recordando a los caídos en guerra. Este año, tanto Kate Middleton como Camilla Parker Bowles acapararon las miradas por un detalle curioso: ¡parecían vestir igual!

Un look clásico que une tradición y respeto

Tanto la Princesa de Gales como la Reina Consorte optaron por abrigo negro estructurado, sombrero con ala y, por supuesto, la clásica amapola roja en el pecho, símbolo del homenaje. Las dos lucieron impecables durante la ceremonia en The Cenotaph, en el centro de Londres, donde se reunieron junto a otros miembros de la realeza para guardar un minuto de silencio.

Aunque sus looks no eran idénticos, sí compartían el mismo espíritu: sobriedad, respeto y un guiño a la tradición. Kate eligió un abrigo de Catherine Walker, su diseñadora de confianza, con cuello militar y botones dorados, mientras que Camilla llevó un diseño negro con detalles más suaves pero igual de formales.

Más que coincidencia, un mensaje

Ambas coincidieron también en el lenguaje de la moda real: en eventos tan importantes, los tonos oscuros y los cortes clásicos representan unidad y solemnidad. Y aunque las redes no tardaron en comentar que “parecían vestidas igual”, en realidad lo que transmitieron fue coherencia y elegancia compartida.

Para Kate, este tipo de atuendos son una forma de mantener la continuidad con la reina Isabel II, quien siempre marcó el tono en este tipo de actos. En el caso de Camilla, su look reafirma su rol como figura de estabilidad al lado del rey Carlos III.

Dos estilos, una misma esencia

Puede que Kate y Camilla no se coordinen a propósito, pero sus atuendos en el Día del Recuerdo dejaron claro algo: cuando la ocasión lo requiere, la moda también puede hablar de respeto, unión y memoria.

Y sí, puede que no llevaran el mismo abrigo exactamente, pero el mensaje fue idéntico: elegancia, empatía y fuerza femenina al servicio de la tradición real.

