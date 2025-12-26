Navidad en el palacio: así celebraban las fiestas las familias reales europeas hace 100 años

Imaginar la Navidad de hace un siglo es transportarnos a un mundo donde la elegancia era requisito de los banquetes, los palacios no solo eran sedes de poder, sino escenarios llenos de tradición, y las familias reales seguían tradiciones que llevaban años existiendo.

Diciembre de 1925 fue un periodo de relativa calma en Europa y el mundo, aunque había inestabilidad política gracias a la popularidad del fascismo, así como del comunismo, y en el horizonte se gestaba otro conflicto que acabaría con la tranquilidad del momento. Obras como “El gran Gatsby”, la estética del Art Deco y el jazz dominaban la escena.

Desde Reino Unido hasta España, las familias reales contaban con tradiciones muy marcadas que combinaban el deber con la calidez de sus celebraciones privadas.

Hace cien años, el árbol de Navidad, popularizado por la reina Victoria y el príncipe Alberto, era ya el centro de la atención de la temporada, pero, a diferencia de hoy, este se decoraba con velas y frutas secas, creando una atmósfera que para muchas de nosotras podría parecer sacada de cuentos invernales En este breve repaso por la historia, conozcamos cómo celebraban los monarcas esta fecha tan importante.

La Navidad de los Windsor

En 1925, la familia real británica, encabezada por el rey Jorge V y la reina María, celebraba sus fiestas en la casa de Sandringham, en Norfolk.

La propiedad, desde aquel entonces, permitía disfrutar de un ambiente más relajado; en esta época fue donde se comenzaron a gestar tradiciones que todavía podemos observar en la realeza.

El intercambio de regalos se realizaba la tarde de Nochebuena, influenciados por el lado alemán de la familia, sobre mesas en las que cada miembro presentaba sus respectivos obsequios.

Para esta década, el tradicional mensaje navideño que hoy conocemos apenas veía sus primeras versiones y fue hasta 1932 que Jorge V daría el primer discurso por radio.

En 1925, el legendario menú apostaba por pavo real asado, quesos ingleses y el delicioso pudín que hasta la fecha sigue siendo parte de la mesa navideña.

Los padres de Jorge VI instauraron muchas tradiciones que siguen vigentes en la familia real en la actualidad. Getty images

Los Borbones y su Navidad basada en la fe

Bajo el reinado de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, el festejo de Navidad tenía un matiz profundamente religioso; para los reyes españoles, el árbol de Navidad compartía protagonismo con el nacimiento. Nochebuena era una cena familiar íntima, pero Navidad se caracterizaba por la gran recepción, el reparto de limosnas y regalos a los más necesitados.

Reconocida por su elegancia, la reina Victoria Eugenia solía organizar tés navideños donde servían dulces tradicionales españoles como el turrón y los polvorones. La celebración destacaba por su respeto solemne hacia las festividades litúrgicas que marcaban el calendario.

Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Topical Press Agency/Getty Images

¿Cómo era la Navidad en los países nórdicos?

Dinamarca, Noruega o Suecia veían la Navidad como una fiesta de luz contra la crudeza del invierno. El día de Santa Lucía ocupaba un día muy especial, el 13 de diciembre, donde las princesas reales vestían de blanco con coronas de velas para despertar al rey con cantos y pan de azafrán.

El Julaften era el momento ideal para intercambiar regalos, tomar vino calentito y degustar platillos tradicionales como el cordero o la panceta de cerdo. Las supersticiones de las creencias paganas y antiguas se mezclaban con la tradición religiosa; eran la forma más entrañable de celebrar el solsticio de invierno.

Viajar a la Navidad de 1925 es comprender cómo las familias reales europeas han sabido adaptarse a la modernidad, cambiando algunas formas de celebración, pero manteniendo otras tradiciones que los ligan directamente a otros reinados. Los monarcas de aquellos años sentaron las bases de muchos eventos reales que hoy nos siguen llenando de fascinación. ¿Cómo imaginabas las celebraciones navideñas de las casas reales hace 100 años?