Las provocativa fotos de Sofía de Edimburgo que pusieron en peligro su boda con el príncipe Eduardo

La duquesa Sofía de Edimburgo se ha consolidado como el “arma secreta” del rey Carlos III gracias a su labor altruista y a la imagen de familia ejemplar que proyecta, lo que le ha valido el respeto y la admiración del pueblo británico.

Sin embargo, antes de llegar a la monarquía, la duquesa de Edimburgo protagonizó un escándalo que la dejó mortificada, y que incluso puso en peligro su tan esperada boda con el hijo menor de la reina Isabel II, el príncipe Eduardo.

Las fotos en topless de la duquesa Sofía que pusieron en riesgo su boda con el príncipe Eduardo

Fue en 1999 cuando el príncipe Eduardo se casó con su novia Sophie Helen Rhys-Jones, la pareja decidió celebrar su boda en una ceremonia discreta en la capilla de San Jorge en Windsor, pues querían evitar ser el centro de atención.

Sin embargo, no pudieron evitar el escándalo, pues algunos meses antes de su gran día, Sofía se vio envuelta en una fuerte polémica, pues una de sus amigas vendió unas de sus fotos en topless al medio The Sun.

Sean Smith, autor de la biografía de la duquesa, “Sofía: salvando a la familia real”, es quien relata ese terrible capítulo en la vida de la duquesa previo a su boda con el príncipe Eduardo, pues asegura que el evento la dejó mortificada, pensando que había decepcionado a la monarquía, incluso antes de lograr entrar en ella.

Sofía tenía 23 años cuando viajó a España para pasar unas vacaciones junto al locutor de radio, Chris Tarrant, el medio The Sun publicó una de las imágenes donde Sofía estaba en Topless, junto a la leyenda: “Sofía se rio cuando Chris le subió el bikini”.

Su amiga, Kara Noble, fue quien vendió las comprometedoras imágenes a The Sun por 45 mil euros, poniendo en ridículo a su amiga.

¿Cómo reaccionó la reina Isabel II a las escandalosas fotos de Sofía en topless?

De acuerdo con el Daily Mail, la reina Isabel II no dudó en defender a la futura esposa de su hijo Eduardo, calificando el truculento asunto de “crueldad premeditada”, y demostrando su apoyo incondicional a Sofía.

Por otra parte, Chris Tarrant, negó a través de su programa de radio, haber tenido una relación inapropiada con Sofía, y acusó a Kara de haber traicionado a su amiga por envidia.

A la persona que ha vendido estas fotos, tú sabes quién eres. Kara, ¿cómo vas a poder volver a mirar a Sofía a la cara? No siento ira. No siento repugnancia, siento una profunda tristeza», dijo en su programa.

Kara Noble finalmente se disculpó por sus acciones y aseguró que vender esas imágenes fue “el mayor y más público error que se puede cometer”. Perdió su trabajo y se mudó a los Estados Unidos.

