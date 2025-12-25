“Una vez en diciembre”: así fue la verdadera vida de Anastasia Romanov, lejos del cuento de hadas

Para muchas de nosotras, el nombre de Anastasia Romanov evoca de forma inevitable una nostálgica pero dulce melodía emitida por una caja de música o la imagen de un joven buscando su pasado en los pasillos de un palacio en ruinas.

La película animada de 1997, con su icónica canción “Una vez en diciembre”, nos regaló un final lleno de esperanza y reencuentro que en muchos sembró la semilla de la curiosidad sobre conocer lo que realmente ocurrió con la princesa (un misterio que estuvo vigente por muchos años).

Sin embargo, detrás del velo romántico que Hollywood y la literatura han construido en torno a este histórico personaje, se esconde una cruel realidad detrás de la vida de la Gran Duquesa Anastasia Nikoláyevna.

Aprovecha la fría noche de Navidad y descubre con nosotras qué fue lo que realmente sucedió con la hija menor del zar Nicolás II y la zarina Alejandra.

¿Quién fue la gran duquesa Anastasia Romanov?

Conocida por su sentido del humor y su constante reticencia a obedecer las rígidas normas de la corte de San Petersburgo, Anastasia Nikoláyevna Romanova nació el 18 de junio de 1905.

Gracias a diarios y cartas de la época, la joven acostumbraba a realizar travesuras y bromas, correr y trepar por los árboles, conducta que la consolidó como una joven vivaz y pícara, una personalidad vibrante y llena de vida, que dio pie al sueño de que, luego de la trágica noche de 1918, la princesa pudiera seguir con vida.

Aunque su infancia estuvo rodeada de lujos, tanto Anastasia como sus hermanos y su hermano, el zarévich Alekséi, estuvo marcada por la sencillez.

El mito de Anastasia Romanov terminó en 2007. Getty Images

¿Qué pasó realmente con la princesa?

Aunque en la película somos testigos de una milagrosa huida por parte de la princesa, quien con ayuda de un sirviente logra escapar del palacio, la realidad histórica es un poco más sombría y trágica.

Tras la revolución de 1917, los Romanov fueron trasladados de un lugar a otro, terminando en la Casa Ipátiev; fue allí donde, la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia imperial fue ejecutada.

Durante décadas, el hecho de que los cuerpos no fueran localizados de forma inmediata alimentó la teoría de que tanto Anastasia como alguno de sus otros hermanos habían logrado escapar, dando pie a que diversas mujeres “confesaran” ser la princesa, siendo Anna Anderson la más conocida.

El legado de una leyenda

Aunque el mito sobrevivió por mucho tiempo, pues más de uno necesitaba aferrarse a la posibilidad de que la princesa siguiera con vida, la ciencia fue la que terminó, de una vez por todas, por poner punto final a la historia. En 2007, pruebas de ADN confirmaron que todos los miembros, incluida la princesa, descansaban en unas fosas.

Pero, ¿por qué la historia de la princesa nos sigue fascinando? Durante esta temporada invernal, muchas veces solemos pensar en la historia de Anastasia y tal vez esa curiosidad por saber o redescubrir cuál fue su destino nace de la necesidad de nuestro corazón de querer un final feliz para ella.

En la vida real, no existió una longeva emperatriz esperándola en un hotel de lujo en París; en la vida real, Anastasia Romanov no conoció a un guapo héroe llamado Dimitri… En la vida real, su historia terminó en el sótano de una casa en Rusia, durante la noche que no ocurrió “una vez en diciembre”.