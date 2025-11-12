La nueva era de Luxemburgo: juventud, elegancia y una monarquía que se reinventa

Guillaume y Stéphanie toman el relevo en una transición histórica que puso fin al reinado de Henri tras 25 años. Lo que comenzó como una decisión íntima —anunciada por el propio Henri en su mensaje navideño de 2024— derivó en una jornada solemne de abdicación y juramento que marcó el inicio de una etapa más moderna y cercana para la casa gran ducal.

Un adiós con historia

Henri, que subió al trono en 2000 tras la retirada de su padre, deja una monarquía consolidada y con una imagen renovada gracias al activismo social de la gran duquesa María Teresa, quien puso en la agenda pública temas como la igualdad de género, la protección infantil y los derechos humanos durante el quinquenio de su reinado.

La abdicación se firmó oficialmente el 3 de octubre en el Palacio Gran Ducal, en un acto que reunió a autoridades, parlamento y representantes de otras casas reales europeas. Getty Images

Los nuevos grandes duques: perfil de una pareja preparada

Guillaume Jean Joseph Marie (nacido el 11 de noviembre de 1981) llega al puesto con una formación cosmopolita: estudios en Suiza, Reino Unido, Francia y Bélgica, con formación en ciencias políticas, filosofía y antropología, además de instrucción militar y experiencia diplomática. Su figura combina la discreción con una visión orientada al desarrollo económico y la sostenibilidad.

A su lado, Stéphanie de Lannoy —ahora gran duquesa Stéphanie— aporta un perfil cultural y cosmopolita. Nacida en Ronse, Bélgica, proveniente de una familia aristocrática con raíces históricas, estudió filología germánica y amplió su formación en arte e inversiones en ciudades como Lovaina, Moscú y Berlín. Políglota y formada en instituciones como el Sotheby’s Institute, Stéphanie ha enfocado su labor en el mecenazgo cultural, la educación y el arte. Tras su matrimonio renunció a la nacionalidad belga para convertirse en ciudadana luxemburguesa; es madre de los príncipes Charles y François.

La ceremonia que unió pasado y futuro

La sucesión tuvo todos los elementos de un acto simbólico: firma del acta de abdicación por parte de Henri, el juramento de Guillaume ante la Cámara de Diputados y la aparición de la familia gran ducal en el balcón principal del palacio, donde la multitud los recibió con vítores. La imagen de Stéphanie y Guillaume con sus hijos —un momento íntimo ante la mirada pública— dejó claro el mensaje de la nueva etapa: una monarquía que equilibra tradición, cercanía familiar y modernidad.

Entre tradición y renovación: ¿qué cambiará?

Aunque la jefatura del Estado en Luxemburgo tiene un carácter mayormente ceremonial, la influencia simbólica de la corona es clave para la identidad nacional.

Guillaume y Stéphanie han mostrado en su trayectoria un interés por la sostenibilidad, la cultura y una monarquía más próxima a la ciudadanía —una postura que podría traducirse en mayor visibilidad en causas sociales y en una imagen más contemporánea frente a otras casas reales europeas. Getty Images

Un estilo que inspira

Stéphanie, cuyo vestido de novia fue diseñado por Elie Saab y se convirtió en un referente de elegancia europea, combina el gusto por lo clásico con sensibilidad por el arte y la cultura. Esa fusión estética y cultural será, sin duda, parte del sello que imprimirá la nueva gran duquesa al papel institucional y público que desempeñará.

Luxemburgo hoy: pequeño en tamaño, grande en peso

Pequeño en territorio pero con una economía robusta y una historia que data de 1815, Luxemburgo mantiene su relevancia europea. La dinastía Nassau-Weilburg ha estado al frente desde finales del siglo XIX y, con esta transición, se abre una etapa donde la corona actúa como puente entre la herencia histórica y los retos contemporáneos. Guillaume y Stéphanie parecen dispuestos a liderar esa síntesis entre lo ceremonial y lo moderno.