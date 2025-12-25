¿Aún había posibilidad de continuar la relación? Esta habría sido la estrategia de la princesa Diana para evitar el divorcio

La historia de la princesa Diana y el ahora rey Carlos III ha sido analizada hasta el último detalle conforme los años han ido siguiendo su curso. Y es que su relación, que había comenzado como la narrativa del cuento de hadas que más de una hubieran querido, tuvo una realidad y final bastantes complejos.

En diciembre de 1992, mientras todo el mundo se preparaba para las celebraciones navideñas de la década, el primer ministro John Major anunciaba la separación de la princesa y el príncipe, por orden de la reina Isabel II, quien, tras una audiencia, anunciaba que el matrimonio de Diana y Carlos había llegado a su fin.

En más de una persona, seguramente ha saltado la pregunta inevitable: ¿qué habría pasado si...? Y es que personas cercanas a la fallecida princesa han llegado a afirmar que para ella, el divorcio no era la salida que contemplaba en su horizonte y que lo que habría ocurrido fue consecuencia de una serie de eventos donde la manipulación informativa tuvo un papel muy importante para llevar al destino al final que todos conocemos.

¿Cuál fue la verdadera razón del divorcio de Dana y Carlos?

Durante años, el discurso sobre que el matrimonio de los príncipes estaba roto y sin remedio había sido la razón por la que habían decidido ponerle fin a su relación. Sin embargo, de acuerdo con reportes de “People”, Patrick Jepshson, quien fuera el secretario privado y asesor más cercano de la princesa, compartió que antes de la famosa entrevista en “Panorama”, existía una gran posibilidad de reconciliación entre los príncipes.

Según Jephson, incluso con las dificultades que ya habían sido “destapadas” en aquel momento, existían motivos para que la pareja superara su crisis y retomara su relación en beneficio público y en el de su familia.

Sin embargo, tras las declaraciones de Diana en 1995, donde la princesa habló con tanta honestidad sobre la presencia de Camila Parker, la ahora reina consorte, en su matrimonio y otros conflictos internos, fueron “el clavo del ataúd” para que la posible reconciliación no sucediera.

La princesa Diana contó que padeció bulimia en los inicios de su matrimonio por la falta de atención de su esposo Carlos Princess Diana Archive/Getty Images

La princesa fue víctima de manipulación y engaño

Investigaciones actuales, ofrecidas por el libro “Dianarama” de Andy Webb, exponen que el periodista Martin Bashir utilizó tácticas de manipulación y engaño para ganarse la confianza de la princesa. Desde documentos bancarios falsificados hasta afirmaciones falsas que aumentaron la “paranoia” de la princesa, crearon un escenario en el que ella se sintiera “acorralada” y así obtener la información que Diana otorgó en su momento. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones incluso en la salud emocional de Lady Di.

¿Diana seguiría con Carlos si no hubiera hablado?

Personas que fueron cercanas a la princesa han aventurado que si alguien la hubiese advertido sobre estas “tácticas” ella podría haber recuperado su confianza, permitiéndole navegar la crisis matrimonial desde la fortaleza y no la vulnerabilidad, generando así el escenario de una posible reconciliación entre Diana y Carlos.

Jephson afirma que si las cosas hubieran sido diferentes, Diana tenía todo para ser una “excelente reina”.

Aunque no es posible cambiar el pasado, es interesante imaginar lo que hubiese sucedido si las cosas se hubieran hecho de forma diferente. ¿Seguiría con vida la princesa Diana?, ¿sería reina consorte?, ¿cómo habría sido la actualidad de la monarquía si ella estuviera viva?

Hoy, treinta años después de que el entonces príncipe Carlos solicitara de forma oficial el divorcio a la princesa, vuelven a surgir estas preguntas con la esperanza de que todo podría haber tenido un final menos amargo.