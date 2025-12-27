5 diseños de uñas elegantes y refinados que favorece a las manos maduras en Año Nuevo

Apostar por el diseño de uñas perfecto no solo nos hará entrar en mood celebración, sino que nos ayudará a apostar por algo sumamente favorecedor para la apariencia de nuestras manos.

En el mundo del nail art, las ideas para un buen manicure son infinitas y para todos los gustos; sin embargo, si perteneces al club del minimalismo como muchas de nosotras, seguramente estás buscando cerrar el año con una propuesta tranquila, algo refinado, discreto y que estilice tus manitas.

Por esta razón nos dimos a la tarea de buscar las alternativas más delicadas que no solo favorecen las manos maduras, sino que también son las aliadas perfectas para apostar por un diseño de uñas muy elegante.

Uñas cortas cat eye

El cat eye ya no es una tendencia, es un efecto que llegó para quedarse y dominar los diseños de uñas actuales. Lo hemos visto en infinidad de diseños y propuestas; sin embargo, una opción para llevarlo de forma discreta es sobre unas uñas cortas.

Este diseño de uñas apuesta por agregar una base traslúcida, pero con un color iridiscente, el cual se va a potenciar con ayuda del efecto ojo de gato para crear ese movimiento tridimensional y magnético que tanto nos encanta.

Uñas micro french plateado

En el mismo mood de uñas cortas, una alternativa para hacerlas lucir festivas y muy elegantes es apostando por ellas en un micro french. Este estilo de francés es un gran aliado para lucir unas manos elegantes, diferentes y llenas de discreción.

Aunque el micro french puede llevarse en cualquier color, la apuesta para este Año Nuevo es lucirlas con un toque de glitter plateado para hacerlas más acordes a las fiestas, pero sin comprometer su elegancia.

Uñas francesas con glitter

Si lo tuyo es apostar por el francés normal y en las largas, entonces esta idea te va a encantar. Sobre la base natural de tu uña o un color nude de rubber, pide a tu manicurista realzar un francés en U con glitter. Este puede ser del tono de tu preferencia; sin embargo, la recomendación es apostar por colores champagne, dorados o rosas.

Uñas beige

Las uñas beige seguirán siendo las favoritas de muchas y especialmente de aquellas mujeres que aman los estilos minimalistas y elegantes. Este diseño es sencillo de recrear, pues bastará con aplicar una base de color sólido sobre las uñas en tono beige y encima agregar una capa ligera de efecto polvo de hada; así lograremos el famoso efecto glazed, pero sobre un color diferente al blanco.

Uñas coreanas

Las uñas coreanas son una gran alternativa para lucir una manicura sofisticada y discreta Aunque tienen brillo en sus diseños, este se caracteriza por ser muy discreto; logran que las manos tengan un brillo notorio, pero sin llegar a ser tan estridente o cargado.

Si deseas un diseño de uñas en tendencia que además se adapte a tu objetivo de que sean delicadas y no muy llamativas, esta alternativa es para ti.

Los diseños de uñas más refinados y discretos para despedir el 2026 pueden convertirse en tus aliados para lucir una manicura elegante, refinada y discreta. Dale la bienvenida al Año Nuevo con alguna de estas propuestas y deja que tus manos maduras inicien un nuevo ciclo con una apariencia femenina y estilizada.