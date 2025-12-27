Portal 111: 5 rituales para comenzar el año con abundancia

2026 está a unos días de llegar a nosotras y no lo hace solo, sino acompañado de un poderosísimo portal energético con el cual todas nuestras metas y sueños pueden materializarse. Y es que no solo estamos comenzando el mes primero, sino que además, desde la percepción de la numerología, el 2026 nos lleva a entrar a un año 1, una etapa asociada a los nuevos comienzos, la iniciativa y el principio de intenciones que veremos cumplidas a largo plazo. Este portal es importante porque con el nuevo año damos bienvenida a un nuevo ciclo de 9 años, por lo que es vital ser conscientes y cuidadosos de la energía que queremos que nos acompañe por este periodo de tiempo.

Aprovecha el portal 111 y abre la puerta a todos los caminos y posibilidades que te lleven a alcanzar eso que tanto deseas con estos pequeños rituales para atraer la abundancia.

Ritual de limpieza energética

No puedes comenzar nada sin antes limpiar y abrir espacio para que lo nuevo llegue. Recuerda que este año uno nos invita a soltar todo lo viejo. Así que el primer paso antes de realizar todos los rituales es empezar con una limpieza sencilla. Abre ventanas y puertas y ya es una limpieza profunda en tus espacios. Puedes encender una vela blanca o un incienso suave para ayudarte a limpiar más la energía.

Mientras ordenas, visualiza cómo estás liberando toda la energía estancada del 2025. Recuerda que un ambiente que refleje renovación, claridad mental y apertura a nuevas oportunidades será el entorno perfecto para conectar con la energía de la abundancia.

Mantén limpio y ordenado tu espacio. Pexels

Ritual de la intención

El número uno está ligado a la claridad; es por ello que este primero de enero puedes aprovechar para tomar una hoja y escribir tres intenciones claras que quieras lograr en 2026. Recuerda que para manifestar e intencionar, siempre se debe redactar en presente y de forma positiva, como si ya lo tuvieras. Evita pedir desde la carencia y enfócate en cómo deseas sentirte.

Al terminar de escribir, doble el papel y colócalo dentro de un libro que sea importante para ti o en un lugar especial dentro de tu casa. La palabra tiene mucho poder y el universo escucha lo que nosotros estamos pidiendo; sé clara con tus intenciones.

Antes de manifestar asegúrate de hacer una limpieza energética. Pexels

Ritual de la abundancia

Coloca tres monedas dentro de un costalito o un cajón personal. El número 3 ayuda a potenciar la energía creativa y expansiva, por lo que estas monedas representan de manera simbólica tu disposición a recibir la prosperidad y al mismo tiempo a administrar mejor tus recursos durante el año.

Por supuesto que estas monedas no las debes tocar; deben estar ahí como tu amuleto financiero para el 2026, ¡no te las gastes!

El ritual del costal con tres monedas es muy poderoso. Pexels

Ritual para atraer claridad y prosperidad

El agua es un elemento asociado a la fluidez emocional y la abundancia, así que la noche del 31 de diciembre o la mañana del primero de enero vas a colocar un vaso de agua natural cerca de una ventana. La idea es que el sereno, la luz de la luna y las estrellas recarguen esta agua de intención y energía poderosa.

Antes de beberla, debes agradecer mentalmente por todas las oportunidades que deseas atraer en el año nuevo; mientras la bebes, asegúrate de pensar cosas lindas y positivas.

Ritual vaso de agua Pexels

Ritual del espejo

Esta práctica te va a ayudar a visualizar la nueva versión de ti. Recuerda que estamos en un año 1 y es vital hacer cambios en nuestra persona para generar un movimiento diferente en nuestro entorno. Para ello vas a pararte frente a algún espejo con el objetivo de observarte detenidamente. Mientras te miras, vas a firmar en voz alta y positiva: “Estoy lista para recibir nuevas oportunidades y crecer”.

Este ritual nos ayuda a alinearnos con nuestra versión más consciente y segura de que somos poderosas para alcanzar nuestras propias metas.

Habla a ti misma agradeciendo por un deseo para mterializarlo. Pexels

El portal 111 y el año 1 que llegan este 2026 representan la oportunidad perfecta para empezar un ciclo de 9 años desde el optimismo, la conciencia y las ganas de hacer las cosas diferentes.

Estos rituales sencillos son una herramienta que te ayudará a conectar con esa energía del universo que tanto necesitas para efectuar un verdadero cambio en ti y tu vida. Recuerda que la acción, la acción y la confianza son vitales para alcanzar nuestras metas. ¡Ánimo, 2026 huele a un año abundante y próspero para todas!