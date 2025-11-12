La princesa Ana responde de forma contundente a cuestionamiento sobre la situación de Andrés

La princesa Ana, conocida por su temple, su humor agudo y su capacidad para mantener la compostura en los momentos más tensos, volvió a demostrar por qué es una de las figuras más respetadas de la monarquía británica. Durante su gira oficial por Australia, la hija de la difunta reina Isabel II evitó con maestría un cuestionamiento sobre su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, quien continuó envuelto en polémicas tras perder sus títulos reales. Su respuesta, breve pero contundente, se ha vuelto viral y confirma una vez más que la princesa real sabe cómo mantener la elegancia incluso en los temas más delicados.

El comentario que desató risas y evitó la polémica

El momento se produjo durante una recepción en el jardín con motivo del centenario del Real Cuerpo de Señales Australiano. Mientras charlaba con James Thorpe, director de la Asociación del Regimiento Real Australiano, este le comentó que había conocido previamente a su hermano. Sin perder el humor, Ana replicó de inmediato: “¿Cuál? Tengo 3”. Su respuesta, tan sencilla como estratégica, bastó para cerrar el tema sin necesidad de mencionar a Andrés, cuyo nombre ha sido motivo de controversia para la familia real británica desde su vínculo con el criminal Jeffrey Epstein.

El contexto de Andrés Mountbatten-Windsor

Tras ser despojado de sus títulos y honores militares por decisión del rey Carlos III, Andrés se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública. El exduque de York ha sido citado por el Congreso de Estados Unidos para responder sobre su relación con Epstein, mientras que los medios británicos aseguran que enfrenta presión para abandonar su residencia en Royal Lodge. Aunque él niegue rotundamente todas las acusaciones, las revelaciones recientes y las nuevas declaraciones recogidas por el biógrafo Andrew Lownie mantienen su nombre en los titulares.

La princesa Ana visita Australia. Pool/Getty Images

El papel de la princesa Ana como figura de estabilidad en la realeza

A sus 75 años, la princesa Ana continúa cumpliendo con una intensa agenda internacional que refuerza la imagen de compromiso y disciplina por la que es conocida. Su visita a Australia, en compañía de su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, incluye eventos militares y conmemoraciones diplomáticas, antes de viajar a Singapur para celebrar seis décadas de relaciones entre ambas naciones.

Su comportamiento discreto y profesional la consolida como un pilar de estabilidad dentro de la monarquía que atraviesa tiempos de atención familiar y mediática.

Con una sola frase, la princesa Ana volvió a demostrar su capacidad para controlar la narrativa sin perder la compostura. Mientras el nombre de Andrés sigue generando controversia, ella continúa enfocada en su labor institucional, mostrando que la verdadera fortaleza de la casa real británica reside en la templanza de quienes saben cuándo hablar y de qué forma hacerlo.