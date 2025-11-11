¿Se pelearon? Kris Jenner elimina fotos con Meghan Markle y Harry luego de su fiesta de cumpleaños

Kris Jenner festejó su cumpleaños número 70 el pasado fin de semana con una fiesta temática de James Bond en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, a la que acudieron decenas de celebridades. Entre los invitados destacaron Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes se mostraron muy sonrientes y elegantes durante la velada, o al menos eso nos mostraban las fotos que circularon en redes al inicio de la semana.

Sin embargo, fanáticos de la realeza y de las mismas socialités notaron algo particular, y es que horas después del evento, las fotos de la pareja desaparecieron de las publicaciones de Jenner y Kim Kardashian, desatando todo tipo de especulaciones. ¿Fue un descuido, una estrategia o una señal de distanciamiento?

Kris Jenner y Kim Kardashian borran fotos de los duques de Sussex

Tanto Kris como Kim Kardashian compartieron en sus respectivas redes sociales un vistazo al exclusivo evento. Entre las instantáneas pudimos constatar la presencia de estrellas como Adele, Oprah Winfrey, Mariah Carey o Mark Zuckerberg. En las publicaciones originales, ambas habían incluido imágenes junto a Meghan y Harry, pero poco después, esas fotografías fueron eliminadas sin explicación.

Hasta el momento, ni el clan Kardashian Jenner ni los Sussex han hecho declaraciones al respecto; sin embargo, la decisión no pasó desapercibida entre los fans, que rápidamente comenzaron a teorizar sobre los posibles motivos.

Algunos sugieren que podría tratarse de un simple ajuste de imagen, mientras que otros apuntan a un posible intento por evitar controversias vinculadas a la realeza británica.

Meghan y Harry, los invitados que brillaron en la noche

Lejos de los rumores, testigos citados por fuentes como “People” aseguran que Megan y el príncipe disfrutaron de la celebración como cualquier otra pareja, indicando que “llegaron de la mano y se veían muy felices”.

Meghan deslumbró con un vestido negro cruzado de inspiración hollywoodense, mientras que Harry optó por un esmoquin clásico acompañado de una amapola roja en honor del Día del Armisticio.

Su presencia en la fiesta coincidió con los eventos conmemorativos que la familia real británica celebraba este mismo fin de semana en Londres.

El príncipe Harry, Serena Williams y Meghan Merkle en Baby2Baby Gala 2025. Emma McIntyre/Getty Images for Baby2Baby

Una conexión previa entre Meghan y las Kardashian Jenner

Esta no es la primera vez que Meghan se relaciona con la familia más mediática de la televisión estadounidense. En los últimos años, la duquesa ha enviado productos de su marca de estilo de vida “As ver” a las Kardashian-Jenner, reforzando la posibilidad de una relación cordial entre ambas partes.

De hecho, Meghan y Harry han sido vistos recientemente en eventos del círculo de Hollywood, consolidando su posición como una de las parejas más influyentes de California, especialmente ahora que Meghan hará su regreso triunfal a la pantalla grande. Es por esta razón que la eliminación de las fotos resulta aún más curiosa.

Aunque las redes sociales de Kris Jenner y Kim Kardashian ya no muestran rastro de Meghan Markle y el príncipe Harry, no hay indicios claros de una ruptura o conflicto entre ellos, a pesar de que muchos afirman que cada detalle suele tener un motivo estratégico en el mundo de las Kardashian.