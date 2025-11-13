Kate Middleton revela la fecha y el tema de su concierto de villancicos navideños, ¡con una estrella de Hollywood como invitada!

Kate Middleton vuelve a compartir su espíritu navideño con la quinta edición de su tradicional servicio de villancicos “Together at Christmas” (Juntos en Navidad), que tendrá lugar en la majestuosa Abadía de Westminster.

El evento, que ya se ha convertido en una de las citas más esperadas de la temporada en el Reino Unido desde el 2021, reúne a la familia real, figuras del espectáculo y a cientos de invitados, y los detalles de la edición 2025, ya se han dado a conocer.

Te podría interesar: Kate Middleton lleva las uñas navideñas que toda mujer elegante quiere usar este invierno

Kate Middleton revela fecha y temática de su servicio de villancicos “Juntos en Navidad”

Fue a la medianoche del 13 de noviembre, cuando el Palacio de Kensington anunció que la Princesa de Gales ofrecerá su quinto servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad” el viernes 5 de diciembre en la Abadía de Westminster en Londres.

A través de un comunicado, Kate y el palacio de Kensington compartieron todas las sorpresas que tienen preparadas para el gran día:

“Combinando elementos tradicionales y modernos para incluir a personas de todas las religiones y a quienes no profesan ninguna, el servicio contará con la participación del mundialmente famoso coro de la Abadía de Westminster, que interpretará algunos de los villancicos más queridos del país, junto con actuaciones musicales y lecturas a cargo de invitados como Hannah Waddingham, Dan Smith, Kate Winslet y Chiwetel Ejiofor.

El servicio también mostrará historias de algunos de los increíbles invitados de la congregación, que están liderando con el ejemplo y ayudando a crear una sociedad más conectada”, continuó.

Por otra parte, el tema de este año, en su quinta edición será: “el amor en todas sus formas”.

“El amor dentro de las familias, a través de las amistades, entre comunidades o incluso a través de momentos profundos de conexión con desconocidos. En un mundo que a menudo puede sentirse fragmentado y desconectado, el amor es la fuerza que nos reconecta a todos, abarcando generaciones, comunidades, culturas y religiones”, señala el comunicado.

“Al acercarnos a la Navidad, recordamos el poder de la unión. La velada destacará el poder transformador de invertir en los demás con compasión, presencia y alegría”, añadió.

Kate Middleton revela fecha y temática de su servicio de villancicos “Juntos en Navidad” WPA Pool/Getty Images

¿Por qué Kate Middleton celebra y organiza el servicio de villancicos?

Con el apoyo de la Fundación Real, la princesa Kate impulsó el servicio de villancicos “Juntos en Navidad” en 2021 como homenaje a quienes se unieron con los demás durante la pandemia de COVID-19.

El evento se ha celebrado desde entonces, convirtiéndose en una celebración de lo mejor que se hace en las comunidades de todo el Reino Unido.

Este año, la Princesa de Gales quiso reconocer y agradecer a quienes actúan con amor en sus comunidades, contribuyendo a una sociedad más cohesionada y conectada.

