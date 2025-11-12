Suscríbete
Moda

Anne Hathaway recibe los 43 años con el vestido rojo que todas queremos esta Navidad

Anne Hathaway está entrando en una nueva etapa de estilo y madurez, y lo está haciendo a lo grande.

November 12, 2025 • 
Karen Luna
WWD Honors - Arrivals

Anne Hathaway recibe los 43 años con el vestido rojo que todas queremos esta Navidad

Getty Images

Anne Hathaway acaba de cumplir 43 años y, como era de esperarse, lo celebró con mucho estilo. La actriz deslumbró en Nueva York con un vestido rojo de Valentino que dejó claro por qué sigue siendo una de las mujeres más elegantes de Hollywood.

El diseño, que pertenece al archivo de la casa italiana, tiene todo lo que podríamos soñar para estas fiestas: tirantes con lazos, un corsé delicadamente plisado y una falda en volantes que cae con movimiento y sutileza. Anne lo llevó durante los WWD Honors 2025, y sinceramente, parecía sacada de una postal navideña.

El vestido rojo perfecto para Navidad

Si hay un color que siempre triunfa en diciembre, ese es el rojo, pero el de Anne tiene un toque especial. Es un rojo profundo, elegante, que no grita, solo brilla. Lo mejor es que el diseño tiene ese equilibrio entre lo clásico y lo moderno que todas buscamos cuando queremos arreglarnos sin sentirnos disfrazadas.

Lo que más me encanta es cómo logra que este look se sienta tan real, tan alcanzable. A sus 43, Anne no se disfraza de veinteañera: luce segura, radiante y con una energía que inspira. Y sí, es el tipo de vestido que podríamos usar para una cena especial, una fiesta navideña o incluso para recibir el año nuevo con toda la actitud.

Cómo inspirarte en su look

No necesitas un Valentino para recrear la magia. Busca un vestido rojo con un corte limpio, tal vez con detalles en los hombros o una falda fluida. Añade unos pendientes discretos, maquillaje natural y un toque de brillo en los labios. Anne complementó su look con joyas mínimas y el cabello suelto con ondas suaves, una combinación que nunca falla.

Si quieres ir un paso más allá, combina el vestido con tacones dorados o nude, y deja que el rojo sea el protagonista.

Anne nos recuerda que cumplir años también puede ser sinónimo de evolución y su vestido rojo no solo fue una elección de moda, sino una declaración de confianza. ¡Porque, al final, vestirse bien también es una forma de celebrar el estilo propio!

