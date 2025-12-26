Suscríbete
Lena Tindall de 7 años lleva el abrigo navideño que ha pasado de generación en generación en la familia real británica

La sobrina nieta del rey Carlos III, Lena Tindall, ha llamado la atención al lucir el abrigo navideño de estilo militar que ha pasado de generación en generación.

Diciembre 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El jueves 25 de diciembre, se celebró la tradicional caminata hacia la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, que reunió a varios miembros de la familia real, luciendo sus atuendos navideños más bonitos y elegantes.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención, fue cuando se descubrió cómo los niños reales también heredan y comparten la ropa entre hermanos y primos, y este año fue la pequeña de 7 años, Lena Tindall, la gran protagonista.

Lena Tindall lleva el abrigo navideño que ha pasado de generación en generación en la familia real

La pequeña Lena Tindall protagonizó uno de los momentos más encantadores de la caminata navideña encabezada por el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camilla, pues fue identificada caminando junto a sus padre, Zara y Mike Tindall, vistiendo un hermoso abrigo que ya había sido visto anteriormente.

Se trata de un abrigo de color azul marino de estilo militar hecho a medida, que está adornado con ribetes rojos y botones dorados, que la pequeña Lena llevaba con orgullo mientras los miembros de la familia real saludaban a la multitud reunida para verlos en su caminata navideña.

Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

¿Quiénes han llevado el abrigo que heredó Lena Tindall?

El abrigo ha causado sensación porque se trata de una prenda que ha sido heredada de generación en generación desde el año 2017, pues fue llevada anteriormente por la hermana de Lena, Mia Tindall, de 11 años, en el servicio memorial del príncipe Felipe en marzo de 2022, una ocasión solemne que marcó un momento clave para la familia.

Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

Antes de eso, el abrigo hizo su primera aparición destacada en 2017, cuando Savannah Phillips, de 14 años, lo llevó durante la caminata de Navidad de la familia real en Sandringham.

Chris Jackson/Getty Images

La aparición repetida ofreció una rara y cercana visión de la vida real, donde la ropa infantil suele compartirse entre hermanos y primos, un enfoque práctico que encaja con el énfasis cada vez más visible de la familia real en la sostenibilidad y en la reutilización de la moda.

Navidad
Melisa Velázquez
