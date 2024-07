Adele, Drew Barrymore y Anne Hathaway: las historias de las famosas que han vencido al alcoholismo

El mundo del espectáculo está lleno de historias de éxito y glamour, pero también de luchas personales que muchas veces quedan ocultas tras la fachada de la fama. En este caso, nos acercamos las estrellas: Adele, Anne Hathaway, Gisele Bündchen, Drew Barrymore y Gwyneth Paltrow, quienes han tenido la valentía de compartir con el público sus batallas contra el alcoholismo, convirtiéndose en ejemplos de superación.

¿Anne Hathaway no toma alcohol?

La actriz celebra más de cinco años de sobriedad y ha tomado la firme decisión de permanecer así hasta que su hijo mayor alcance la mayoría de edad. Anne reveló que dejó de beber en 2018 tras una resaca de cinco días que la dejó en claro que el alcohol no le sienta bien.

Hathaway aclaró que su decisión no se basa en una postura moralista, sino en una elección práctica. Con un hijo pequeño, no puede permitirse el lujo de pasar días indispuesta por una resaca. Sin embargo, la actriz no descarta volver a beber en el futuro, cuando su vida le permita afrontar las consecuencias del alcohol sin afectar a su familia.

Anne Hathaway lleva más de cinco años sobria y planea permanecer sobria hasta que su hijo mayor cumpla 18. Getty Images

Gisele Bündchen y la sobriedad

La decisión de Bündchen de alejarse del alcohol se vio impulsada por luchas contra problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión que experimentó durante su juventud. Reconociendo el impacto negativo que estas experiencias habían tenido en su vida, la modelo decidió tomar las riendas y buscar un camino hacia la sanación.

Para Gisele, su cuerpo es su “templo” y cuidarlo se ha convertido en una prioridad fundamental. Reemplazó hábitos poco saludables como fumar y consumir café con leche con crema por rutinas más beneficiosas, que incluyen ejercicio regular, meditación y el consumo de suplementos naturales.

La decisión de Gisele Bündchen de dejar el alcohol es un acto de amor propio y cuidado personal. Getty Images

Drew Barrymore y su batalla contra el alcoholismo

Tras años de altibajos, Drew celebra su sobriedad y la fortaleza que ha encontrado en el proceso. La relación de Barrymore con el alcohol comenzó a los 13 años. A esa edad ya había experimentado con drogas y alcohol.

Tras un divorcio en 2016, Barrymore recayó en el alcoholismo como mecanismo para afrontar el dolor emocional. Con el apoyo de amigos como Cameron Díaz y su propia determinación, Barrymore logró salir del abismo y hoy en día se mantiene sobria. Sin embargo, ella reconoce que la adicción es una batalla constante y requiere un esfuerzo continuo para mantenerla bajo control.

Drew Barrymore reconoce la importancia del apoyo y la fuerza interior para superar la adicción. Archivo

Gwyneth Paltrow y su relación con el alcohol

La actriz es reconocida por su estilo de vida saludable y su empresa de bienestar, sorprendió al público al revelar que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 cayó en un patrón de consumo excesivo de alcohol.

Paltrow confesó que bebía whisky todas las noches durante el encierro, llegando a consumir alcohol los siete días de la semana. A pesar de las dificultades, Paltrow ha demostrado su fortaleza y compromiso con el bienestar. Tras reconocer el problema, ha tomado medidas para retomar un estilo de vida más saludable, incluyendo una dieta balanceada y hábitos de ejercicio regular.

Gwyneth Paltrow experimentó un problema con el consumo excesivo de alcohol durante la pandemia. Getty Images

¿Por qué Adele dejó de beber?

Durante un concierto en Las Vegas, Adele confesó con franqueza que llevaba “al borde del alcoholismo” durante gran parte de sus 20 años. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 marcó un punto crucial en la relación de Adele con el alcohol. La cantante reveló que durante ese período, llegó a beber hasta cuatro botellas de vino antes de las 11 de la mañana, lo que la llevó a tomar la firme decisión de buscar ayuda y cambiar sus hábitos.

Dejar el alcohol no ha sido el único cambio positivo que Adele ha implementado en su vida. La cantante también ha dejado de fumar y ha reducido significativamente su consumo de cafeína. Si bien reconoce que dejar la cafeína ha sido más difícil que dejar de beber, está decidida a mantener un estilo de vida más saludable.

Además del alcohol, Adele ha dejado de fumar y reducido su consumo de cafeína. Getty Images

Que sus valientes relatos inspiren a aquellos que luchan contra sus propios demonios a buscar ayuda, abrazar la sobriedad y encontrar la paz que tan merecidamente se han ganado estas celebridades.