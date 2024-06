Kate del Castillo nos cuenta por qué dejó México y cuál es su proyecto actual, esto y más en Vanidades julio

Conversamos con una de las actrices mexicanas más queridas, Kate del Castillo. La actriz de 51 años nos habló de sus retos personales y profesionales, como lo es su más reciente proyecto, Es por su bien, película original del servicio de streaming en español ViX, en donde incursiona en la comedia.

Hace 23 años, Kate tomó una decisión crucial en su vida: “Tus entrañas, tu estómago, te dicen cuándo tienes que hacer algo más, y yo ya estaba un poco aburrida de hacer los mismos personajes y las mismas cosas, así que tomé la decisión de irme”, comenta en una entrevista que disfrutarás leer de principio a fin.

Me fui porque quería encontrar otros personajes que en México no me estaban dando. Fue casi una necesidad. Kate del Castillo

No sólo dejó una carrera sólida en México, también se alejó de su familia, sus amigos... sus raíces. Fue como un salto de fe. Pero los frutos han valido la pena. Kate ha tenido la oportunidad de trabajar con personalidades de la talla de Kevin Kline, Tilda Swinton, Jennifer Lopez, Antonio Banderas y Juliette Binoche: “Fuera de México he conocido a gente maravillosa y he podido realizar proyectos que me llenan de satisfacción”, no cuenta.

