Mechas melting: 5 formas modernas y sofisticadas de lucir esta tendencia rejuvenecedora

En coloración capilar, las mechas melting, o ‘fusión de color’, se han ganado un lugar como técnica favorita para quienes buscan un cambio sutil, elegante y de fácil mantenimiento. A diferencia de balayage o babylights, destacan por su transición suave entre tonos, creando un efecto natural, luminoso y lleno de movimiento.

Esta tendencia protagonista del 2026, es ideal para quienes desean aclarar ligeramente el tono de su base, por eso se ha convertido en una maravillosa opción para disimular las canas o revitalizar melenas apagadas.

5 formas de llevar las mechas melting con elegancia para lucir más joven y moderna

Si estás pensando en renovar tu estilo, te presentamos estas opciones elegantes de llevar mechas melting, para darle dimensión y movimiento a tu melena, mientras consigue una cobertura natural de canas.

Melting clásico

Es la coloración ideal para quienes buscan un cambio sutil y natural, pues se mezclan tonos cercanos al color de la base natural, con la intención de iluminar la melena y hacer una cobertura de canas, el contraste ilumina el rostro y disimula las líneas de expresión.

Melting balayage

Se trata de una fusión entre el balayage y el melting, para crear un efecto luminoso intenso y sofisticado, la técnica consiste en integrar suavemente desde la raíz hasta las puntas el color, para generar un acabado elegante y juvenil.

Melting con tonos cálidos

Incorporar tonos dorados, caramelo o miel que revitalizan cualquier look, aportando calidez y frescura, se trata de un enfoque que es perfecto para quienes buscan suavizar rasgos y añadir un toque de sol al pelo.

Melting frío

Este se caracteriza por sus tonos ceniza, plata o beige que se combinan de manera armoniosa para un efecto moderno y chic, se trata de el efecto de color ideal para quienes prefieren un estilo más sofisticado y minimalista, sin perder naturalidad.

Melting multidimensional

Para un acabado más atrevido, se pueden integrar varios matices dentro de la misma paleta, logrando profundidad y movimiento. Esta opción es perfecta para quienes buscan un look contemporáneo y dinámico.

La clave de las mechas melting está en la transición suave entre colores, evitando líneas marcadas y logrando un acabado que parece fundirse de manera natural.

