Belleza

¿Por qué el cobrizo será el tinte estrella de 2026? 5 tonos que rejuvenecen al instante

Los tonos cobrizos serán el tinte estrella de 2026 y una declaración de estilo gracias a su calidez, luminosidad y efecto rejuvenecedor a cualquier edad.

Diciembre 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tonos de pelo cobrizo que son tendencia en 2026 para rejuvenecer con naturalidad

Getty Images

Los tonos cobrizos se consolidan como una de las opciones favoritas para lograr looks sofisticados y rejuvenecedores, y en 2026 se posicionan como una de las coloraciones más solicitadas.

Esto se debe a que tienen una gran capacidad natural de iluminar el rostro, suavizar las facciones, mientras aportan un aire fresco y sofisticado a cualquier edad, gracias a sus matices cálidos que van desde los más naturales a los más intensos.

5 tonos de pelo cobrizo que son tendencia en 2026 para rejuvenecer con naturalidad

Gracias a su versatilidad y capacidad de reflejar la luz con sus matices cálidos, resulta muy favorecedor en sus diferentes tonalidades para rejuvenecer a cualquier edad.

Cobrizo natural suave

Es un tono suave que aporta calidez mientras ilumina la piel de forma natural para conseguir un look moderno y juvenil, ideal para quienes buscan una melena pelirroja, pero sin hacer un cambio drástico de color.

Cobrizo dorado

Se caracteriza por combinar reflejos dorados con tonos miel, que ayudan a suavizar las líneas de expresión, mientras ilumina también la mirada, perfecto para pieles claras a medias que buscan un look radiante y elegante.

Cobrizo canela

Se trata de uno de los tonos más favorecedores, ya que equilibra el color marrón con matices en cobre para dar mayor profundidad a la melena y rejuvenece el rostro con su luminosidad natural, consiguiendo un look moderno y sofisticado.

Cobrizo intenso

Si estás en busca de un cambio más vibrante y lleno de personalidad, este es tu tono ideal, pues además de destacar por su intensidad, aporta frescura, modernidad y un aire audaz que ilumina tanto al pelo como al rostro, restando varios años.

Cobrizo rosado o rose copper

Es la versión más trendy de 2026: sus matices rosados iluminan la piel, suavizan los rasgos y aportan un toque juvenil y contemporáneo, logrando un look radiante y elegante a cualquier edad.

El cobrizo es un color que no solo transforma el pelo, sino también la expresión del rostro, logrando un efecto rejuvenecedor inmediato y natural.

tintes
Melisa Velázquez
