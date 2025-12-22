Balayage 2026: los 6 tonos en tendencia que iluminan la piel, realzan la mirada y rejuvenecen al instante

Las tendencias de 2026 apuestan por resaltar la belleza natural mediante tonos luminosos y personalizados que crean armonía visual, demostrando que la clave para un look fresco y favorecedor está en elegir los matices adecuados.

Mientras que la técnica de balayage sigue apostando por transiciones suaves y efectos naturales, este año estarán enfocados en tonos estratégicos para resaltar el tono de piel e intensificar la luminosidad de la mirada para conseguir un efecto antiedad inmediato.

Te podría interesar: 5 colores de tinte ideales para pelo fino que aportan volumen y cuerpo a la melena

Tonos de balayage que iluminan la piel y la mirada para un efecto antiedad

Estos son algunos de los tonos de balayage que serán tendencia en 2026, y que te permitirán transformar tu imagen de manera natural para conseguir un look favorecedor y rejuvenecedor.

Honey glow balayage

Combina tonos miel cálidos con reflejos luminosos que aportan brillo y suavidad, que a través de una transición natural que ilumina la piel, realza la mirada y rejuvenece el rostro, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan un look sofisticado, natural y lleno de luz.

Caramel spice

Este tono fusiona tonos caramelo con sutiles matices especiados que aportan profundidad y calidez al pelo con un efecto tridimensional que ilumina la piel e intensifica la mirada con un toque moderno y sexy.

Latte balayage

Inspirado en los tonos suaves del café con leche, combina matices beige y cremosos que aportan luz y naturalidad al cabello, logrando un acabado delicado y elegante que ilumina la piel, suaviza las facciones y realza la mirada, ideal para quienes buscan un look sofisticado, cálido y rejuvenecedor.

Smoky beige

Se mezclan tonos beige con sutiles matices cenizos para lograr un efecto ahumado, elegante y moderno que aporta profundidad, mientras ilumina la piel de forma equilibrada y realza el color de los ojos.

Frosted blonde

Se caracteriza por rubios claros con matices fríos y perlados que aportan un efecto luminoso y sofisticado que ilumina el rostro, realza la mirada y crea un acabado fresco y moderno.

Smoky pearl brown

Esta propuesta combina tonos castaños con delicados matices perla y ceniza para lograr un efecto ahumado y luminoso a la vez, que dan profundidad y un brillo sutil que ilumina la piel sin perder naturalidad y realza la mirada, creando un look elegante y rejuvenecedor.

La clave está en personalizar el tono según la piel, los ojos y el estilo de vida, logrando un look fresco, luminoso y atemporal que resta años sin esfuerzo.

