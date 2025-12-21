5 colores de tinte ideales para pelo fino que aportan volumen y cuerpo a la melena

Para algunas mujeres, tener el pelo demasiado fino se convierte en un verdadero desafio, la buena noticia es que con una buena elección de color, se puede conseguir una melena, visualmente más abundante y con movimiento natural.

Los expertos en colorimetría coinciden en que también las técnicas de color pueden influir en un resultado favorecedor para agregar volumen y textura; sin embargo, se debe realizar con técnicas suaves que no debiliten aún más la fibra capilar.

“Cuando hablamos de pelo fino, la clave está en respetar la fibra capilar sin renunciar a la creatividad del color. Para este tipo de pelo, suelo recomendar técnicas suaves y productos específicos que aporten brillo, dimensión y protección”, asegura Miguel Bling, director de You Glow Salon y embajador de L’Oréal Professionnel.

Colores de tinte para pelo fino que aportan volumen y densidad a la melena sin dañar la fibra capilar

El experto asegura que más allá de llevar un tono uniforme, es recomendable recurrir a las técnicas de color como el balayage o las babyligths para dar mayor dimensión a la melena, que se pueden realizar en los siguentes tonos:

Rubio miel

Este tono cálido aporta luminosidad y profundidad a la melena, haciendo que cada mechón luzca más denso, al llevarlo con reflejos suaves, ayudan a crear un efecto tridimensional que favorece al pelo.

Castaño chocolate

Un clásico atemporal que nunca falla, pues sus matices profundos generan un contraste natural entre las capas, ofreciendo la sensación de mayor densidad y movimiento.

Caramelo con mechas

Mezclar reflejos caramelos sobre una base más oscura como el castaño, da un efecto de luz y sombra que hace que el pelo fino se vea más voluminoso y con movimiento.

Balayage rubio cenizo

Este estilo aporta frescura y suaviza el rostro, mientras los tonos degradados estratégicos crean ilusión de volumen en las puntas y medios.

Rojo cobrizo

Este color vibrante y lleno de reflejos ofrece un brillo intenso que da vida a cada hebra, haciendo que la melena fina se vea más densa y saludable, además es el tinte perfecto para quienes buscan un cambio de look más audaz y moderno.

Colores que no se recomiendan para pelo fino

Los tonos demasiado oscuros como el negro o el castaño oscuro, pueden dar la sensación de menor densidad, pues suelen verse más planos y sin reflejos que den movimiento.

Por otra parte, las melenas demasiado procesadas para conseguir tonos muy claros como el rubio platinado, pueden dañar la fibra capilar del pelo, generando el efecto contrario a densidad y movimiento.

