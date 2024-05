Anne Hathaway y el truco para hacer de un vestido camisero uno de gala

Con casi 25 años de trayectoria, Anne Hathaway no solo tiene las mejores tablas de actuación, también, como buena diva, tiene los mejores trucos de moda, como lo demostró al estilizar un vestido camisero blanco de GAP en una gala de Bulgari en Roma.

Anoche se presentó en Roma la colección de alta joyería Aeterna, de Bulgari. La casa de lujo recurrió a su ciudad natal como locación para mostrar más de 500 creaciones, entre piezas de joyería exclusiva, modelos de Alta Relojería, Bolsos High-End y un poco más.

En el marco del 140 aniversario de la maison romana, la convocatoria fue de primer nivel, destacando la presencia de Priyanka Chopra Jonas, Isabella Rossellini, Carla Bruni y Giacomo Cavalli, entre muchos.

Anne Hathaway y el vestido camisero perfecto

Para el evento de gala, Anne Hathaway (41 años) usó un vestido camisero blanco de GAP, con unos detalles personalizados. La marca de moda estadounidense recientemente nombró a Zac Posen como su director creativo y vicepresidente ejecutivo.

El vestido que usó Anne es un modelo camisero blanco de algodón, con mangadas cortas. Empleado como un lienzo en blanco para expresar el estilo y la creatividad, la prenda se convirtió en un básico elevado, pues no fue abotonada por completo, dejando una manga out-off-shoulder y permitiendo ver un corsé blanco por debajo.

Con su look, Anne Hathaway hizo un guiño Audrey Hepburn en la película Vacaciones en Roma. Getty Images

Para realzar el look, la estilista de Hathaway, Erin Walsh, agregó una gargantilla ancha y un brazalete a juego, un maxi anillo, y unas sencillas zapatillas blancas. Sí, el lujo está en los contrastes.

Homenaje a Audrey Hepburn

En el comunicado de GAP se detalla que el vestido fue hecho a la medida para Anne, y que con este outfit se busca mostrar “un aspecto moderno, inspirado en la icónica película de Audrey Hepburn, Vacaciones en Roma”.

En temas de belleza, Hathaway llevó el pelo estilizado en ondas abiertas y por maquillaje optó por un glamoroso estilo, con sombras en tonos neutros, piel con mucho ilumininador y labios con en un tono rosado.

¿Qué lección aprendimos? No sólo una, hay varias, como que una prenda básica (un vestido camisero blanco) es una gran inversión, que los accesorios tienen el poder de transformar nuestro look en uno de gala, que inspirarnos en grandes divas del cine siempre es un buen truco y que no hay que perder de vista a Zac Posen quien, como director creativo de Gap, tiene mucho talento que aportar.