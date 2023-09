Cómo los looks de blanco pueden ayudar a rejuvenecer tu estilo después de los 50

Seguro has visto que muchas celebs del rango de los 50 años o más, como Nicole Kidman o Jennifer Aniston, se han decantado últimamente por looks en blanco y esto se debe a una sencilla y poderosa razón: este color rejuvenece el estilo. Y sí, aunque pudieras no creerlo, vestir de blanco puede ayudar a quitarte unos años de encima y aquí te decimos cómo incorporarlo a tus outfits.

Conjunto o traje blanco

Si piensas acudir a un evento formal o a una reunión de trabajo muy importante, y quieres un look fresco y elegante al mismo tiempo, opta por un clásico conjunto o traje completamente en blanco. Puedes combinar un blazer a la medida con un pantalón de tiro alto y corte recto o falda a la rodilla con abertura trasera.

Personalidades como Kate Middleton, Angelina Jolie y Carolina Herrera suelen vestir un ‘total white look’ Especial

En cualquier caso, este atuendo no solo hace que te veas súper chic, sino que además, el blanco aporta a tu piel y rostro una mayor luminosidad, lo que hará que te veas con un cutis rejuvenecido, como el caso de Kate Middleton cuando usa un impecable traje sastre en blanco o el de Angelina Jolie, que también es una admiradora del total white look.

Vestidos blancos

Pero en caso de que nunca hayas usado un vestido totalmente blanco y creas que por la edad (si pasas de los 40 o 50) ya no te queda bien, déjanos decirte que esto es falso. Por el contrario, un diseño blanco estilizará tu figura, rejuvenecerá tu estilo y te hará lucir pulcra y con mucha seguridad.

Jennifer Aniston ha lucido glamurosos vestidos completamente blancos Especial

Por ello, es común ver que artistas de la talla de Jennifer Aniston, hagan de estas prendas uno de los básicos de su armario para eventos o alfombras rojas.

Look blanco con negro

Ahora que si no te sientes del todo segura usando trajes o vestidos con un blanco impoluto, ya sea por temor a ensuciarlo al instante o simplemente porque no es tu estilo, también te tenemos otra opción. Puedes usar prendas blancas con algún sutil detalle o acabado en color negro, o combinarlas con alguna pieza oscura que no robe protagonismo al blanco y que sí sea complementario a tu look.

También los looks blancos con detalles en negro son de los favoritas de varias celebs maduras Especial

Este principio lo aplican muy bien personalidades como Carolina Herrera, Kate Middleton y hasta Charlize Theron. En varios eventos les hemos visto sus outfits blancos con negro. La clave en este punto es que siempre predomine en tu atuendo el color blanco y no los tonos oscuros.