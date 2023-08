Charlize Theron confiesa cuál es el lado más desagradable de la maternidad

Pese a que en ningún momento se ha arrepentido de la decisión que tomó cuando adoptó en solitario a sus dos hijos de seis y dos años, en 2012 y 2015 respectivamente, la actriz Charlize Theron no trata de ocultar la cara menos agradable de la maternidad, especialmente en su condición de madre soltera.

“Sigo teniendo malos días, y cometo errores. Por no hablar de cuando tienen esos berrinches y se portan mal, y por supuesto, siempre eligen los peores momentos. Resulta abrumador para una sola persona. Pero seis años después de tener a mis niños, no hay un solo día en el que desearía no haberlo hecho”, explicó con total sinceridad en una entrevista, en la que además reconoció que su experiencia vital previa no le ayudó demasiado cuando se encontró con un bebé a su cargo.

“La idea de tener un niño cuando era aún una veinteañera me resultaba aterradora. Empecé a sentirme preparada cuando entré en la treintena. Pero siempre hay momentos en el que te dices: ‘Dios mío, espero que cuando tenga hijos siga sintiendo las mismas ganas de ser madre que ahora’”, explicó.

Por si la presión de hacer frente a todas las responsabilidades derivadas del cuidado de sus hijos en solitario no fuera suficiente, Charlize también ha tenido que enfrentarse a las críticas de otras personas que se creen con derecho de juzgar sus métodos de crianza: “Ha habido madres que se han atrevido a acercarse a mí y decirme que estaba estropeándolo todo. Mis dos hijos crecieron con leche de fórmula y recuerdo que en una ocasión una mamá me dijo que debería comprar leche materna de otras mujeres. No podía creerlo, me parece que esa es una línea que no debería cruzarse”.