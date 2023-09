Kate Winslet lleva el mejor look con traje blanco y que es ideal para mujeres de 40 años o más

Kate Winslet recientemente estuvo en un evento en el que lució un hermoso traje sastre blanco con el que enamoró a todos, y que además se convierte en una gran opción de outfit para mujeres de 40 años o más.

Como paréntesis, los trajes sastre se han convertido en una de las prendas favoritas de varias celebs de este rango de edad, ya que aportan elegancia y al mismo tiempo, mucha naturalidad. Por eso, algunas estrellas han optado por este tipo de ropa, pues se vuelve la opción ideal para rejuvenecer su estilo.

Volviendo al tema, la actriz británica vistió en una reciente alfombra roja un elegante conjunto blanco, conformado por un pantalón de tiro alto y ancho. Mientras que el diseño de su blazer era de doble botonera y de hombreras bien estructuradas. Para rematar este atuendo, la protagonista de Titanic combinó este traje con un atrevido body lencero en color beige.

Kate Winslet vistió este traje blanco con un body lencero Especial

No obstante, en cuanto a accesorios, Kate Winslet optó por un estilo más sobrio y minimalista, por lo que complementó únicamente con un reloj de doble correa blanco y pendientes con diamante. Y para darle a su look el toque final, eligió soltar su dorada y ondulada melena, en tanto que su maquillaje fue muy natural, para no desentonar con la sobriedad del blanco impoluto de su outfit.

Traje sastre, la opción ideal para vestir elegante después de los 40

Como lo comentábamos al inicio, estas piezas de sastrería en color blanco se han convertido en un básico de los armarios de varias estrellas de Hollywood y hasta de la realeza.

Los conjuntos o trajes sastre ayudan a estilizar tu figura BRISTEKJEGOR / FREEPIK

Esto se debe a que el corte de estas prendas ayuda a estilizar y alargar la figura, principalmente, por lo que sienta muy bien a mujeres de 40, 50, 60 años y más, y que estén buscando darle un giro radical a su look y rejuvenecer su estilo sin tener que recurrir a drásticos tintes o cortes de cabello, o a tener que tirar toda la ropa del clóset.

Artistas de la talla de Nicole Kidman, Angelina Jolie, así como Eva Longoria y hasta la misma royal Kate Middleton, se han decantado por trajes o conjuntos en colores blancos, pues saben que precisamente este tono, al ser neutro, aporta mucha vitalidad a su look.

Por último, si quieres lucir un traje sastre, te recomendamos no usar los que tengan chaqueta o blazer oversize y que mejor optes por cortes a la medida para que estilicen tu cuerpo.