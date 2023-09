5 tips para comprar el mejor clóset moderno en línea

Toma medidas del espacio en donde pondrás tu clóset

Uno de los errores que más se cometen es comprar un armario sin siquiera saber si el clóset quedará bien o no en el espacio en donde tenemos planeado instalarlo. Toma una cinta y empieza a tomar medidas del largo, ancho y alto para que puedas compararlas con el tamaño de los productos disponibles en línea. No vaya a ser que no quepa ahí o que sea un armario muy pequeño.