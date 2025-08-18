Historia detrás del icónico corte de pelo de la princesa Diana y por qué lo cortaba cada semana

Uno de los rasgos más distintivos de la princesa Diana fue, sin duda, su famoso corte de pelo, su melena corta marcó tendencia y se transformó en el estilo favorito de muchas mujeres que buscaban imitarla. Sin embargo, detrás de este look había algo más profundo que una simple decisión estética.

Según reveló su estilista, Diana eligió este peinado como una forma de reafirmar su identidad y, al mismo tiempo, como un escudo para resguardar su lado más vulnerable.

¿Cuál es la historia del corte de pelo de la princesa Diana?

Durante una entrevista con la edición británica de la revista Vogue, el estilista Sam McKnight, contó cómo nació el icónico corte de pelo de Lady Di. Todo ocurrió durante una sesión de fotos.

“Hice que su cabello pareciera corto en la tiara para la sesión y decidió que le gustaba”, relata McKnight. “Cuando se iba, Diana me preguntó qué le haría el cabello si tuviera rienda suelta... Sugerí que se lo cortara y ella, para mi sorpresa, aceptó y lo hicimos allí mismo”.

Aunque el corte surgió de una decisión improvisada, el resultado fue memorable, ya que al día siguiente no se hablaba de otra cosa más que del nuevo corte de pelo de Diana.

Historia del corte de pelo de la princesa Diana Getty Images

¿Cómo mantenía la princesa Diana su corte de pelo?

En una reciente entrevista, Richard Dalton, el estilista personal de Diana, confesó que la royal buscaba lucir siempre impecable, y sabía que cada cosa que le hiciera a su melena, sería noticia, así que idearon la forma para mantenerlo siempre perfecto.

“Cualquier cosa que le hacía a su pelo se convertía en un tema del que todos hablaban al día siguiente. Teníamos que ser muy cuidadosos. Tuvimos que encontrar la medida exacta para cortarlo semanalmente y así, lograr el corte que ella quería”, admite.

Dalton recordó que tenía que cortar 0.63 centímetros exactamente para mantener su corte de pelo impecable, también porque no podía usar muchos productos para su peinado, sobre todo cuando usaba las tiaras.

“Al ser una joya real debe ser respetada y protegida. Tienes que ser extremadamente cuidadoso y delicado. Definitivamente no podía usar spray o cualquier producto para estilizar que pudiera tocar las piedras preciosas”, reconoce.

