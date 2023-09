3 estilos de faldas atemporales que puedes combinar con blazer para estar siempre a la moda

Elegir la ropa adecuada para tu outfit, puede llegar a ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando se trata de prendas como faldas y blazers. Así que, ante esta problemática, decidimos investigar para poder darte unos consejos sobre cómo combinar estas piezas.

Con estas sugerencias que te traemos a continuación, pretendemos ayudarte a que, además de lucir súper chic, te hagan lucir a la moda en cualquier época del año.



Falda Lápiz

Las faldas de lápiz y los blazers son por excelencia la combinación más formal Pinterest

Esta combinación de blazer y falda lápiz resulta ser por excelencia el look con falda más formal, por lo que está idea de outfit resulta ser la deal para tus outfits de la oficina durante esta temporada otoño-invierno.

Como tip para lucir este atuendo al máximo, siempre es recomendable fajarte la blusa o camisa muy bien. Y en caso de que tú falda tenga algún estampado o patrón, te recomendamos que el blazer o chaqueta que uses, sea de color liso.

Falda plisada

Las faldas plisadas combinan muy bien con los blazers Pinterest

Este tipo de falda combina muy bien también con chaqueta, sacos y blazers. Gracias a su largo y estilo, se convierte en una gran opción para estilizar tu figura. Recuerda que, aunque no existe un largo ideal, podemos recomendarte las que estén en medio del muslo, para que puedas combinarlas con unos tacones.

Una sugerencia de outfit para estos casos es, por ejemplo, vestir un blazer de color oscuro, como el negro o azul marinero, que tenga doble botonera y con hombreras, y combínalo con una falda plisada de color claro, puede ser un verde pastel.

Eso sí, si vas a combinar este tipo de falda con blazer, recuerda que ésta no debe ser oversize, te recomendamos que sea un saco a la medida, y combínalo con un top blanco.



Falda corta o minifalda

Las faldas cortas o minifaldas con blazer son todo un clásico de moda Pinterest

La falda corta, que puede ser arriba de la rodilla, y la minifalda, se convierte en una de las mejores opciones para combinarlo con un blazer, ya que aporta mucho estilo y glamour.

Pero en caso de que todavía no sepas muy bien cómo lucir este tipo de faldas con un blazer, no te preocupes que es muy fácil. Cómo sugerencia, puedes armarte un outfit conformado por una blusa negra de cuello alto o redondo y de manga larga, una minifalda negra de cuero y unas medias transparentes negras para aportan un toque elegante a tu look.

Cómo complemento de este atuendo, agrega unas botas Chunky o, si quieres verte más chic, opta por unos botines de tacón negro con punta cuadrada. Y al final, agrega un blazer de un solo botón en estampado gris, y con corte y hombreras bien estructurados.