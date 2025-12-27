La insólita razón por la que James, conde de Wessex renunció a su tratamiento de Alteza Real

El pasado 17 de diciembre, el miembro más joven de los Windsor y nieto de la difunta reina Isabel II alcanzó la mayoría de edad. James, conde de Wessex, dejó atrás la infancia y, con 18 años recién cumplidos, comienza una etapa en la que deberá tomar decisiones importantes.

El hijo del príncipe Eduardo y Sofía de Edimburgo, celebra su decimoctavo cumpleaños, y ahora entra en juego una importante decisión real para el joven conde de Wessex, pues tendrá que decidir si quiere el título de príncipe.

¿Por qué James, conde de Wessex puede decidir llevar el título de principesco de Alteza Real?

A diferencia de sus primas, Beatriz y Eugenia de York, que desde su nacimiento llevan el título de princesas y el tratamiento de Alteza Real, los hijos del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, y su esposa Sofía, tienen la oportunidad de decidir usar o no este privilegio.

Sofía, duquesa de Edimburgo, explicó en entrevista para The Sunday Times en 2023, cuál fue el motivo de esta decisión cuando nacieron sus hijos.

“Intentamos educarlos con la comprensión de que muy probablemente tendrán que trabajar para ganarse la vida. Por ello, decidimos no usar los títulos de SAR (SR). Ellos los tienen y pueden decidir usarlos desde los 18, pero creo que es muy poco probable”.

James fue titulado vizconde Severn al nacer y se convirtió en conde de Wessex después de que su padre asumiera el título de duque de Edimburgo, creado para su difunto padre, el príncipe Felipe, en marzo de 2023.

¿Por qué es poco probable que James, conde de Wessex, asuma el tratamiento de Alteza Real y título de príncipe?

El experto en realeza, Robert Johnson, asegura que es poco probable que James asuma el tratamiento de Alteza real, y seguirá los pasos de su hermana Louis, quien también rechazó el título al cumplir la mayoría de edad.

“Cuando Louise cumplió 18 años en 2021, tenía derecho a adoptar el tratamiento de SAR y el título de Princesa. Ella rechazó. Ha seguido siendo conocida como Lady Louise Windsor y ha vivido firmemente como una persona privada en lugar de una real trabajadora”, añade Robert.

Louise y James suelen acompañar a sus padres en eventos de la familia real como Navidad, Pascua y Trooping the Colour, pero no se espera que un día asuma roles reales a tiempo completo como los hijos del príncipe William, que es el actual heredero al trono.

En cambio, los hijos del príncipe Eduardo están actualmente centrados en la escuela. Lady Louise asiste a la Universidad de St. Andrew’s en Escocia, donde William y Kate Middleton se conocieron, mientras que James asiste a Radley College, un internado solo para chicos en Oxfordshire.

