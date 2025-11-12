8 tonos de pelo para morenas que arrasarán esta Navidad 2025

¡Esta Navidad 2025 tu melena va a brillar! Si llevas base oscura o simplemente quieres mantener tu tono moreno pero con un twist actual, he preparado ocho tonos de pelo que están en tendencia, son elegantes y perfectos para dar un justo toque festivo sin perder tu esencia.
1. Espresso-Glossy (Café profundo con brillo)
Una de las predicciones más fuertes para morenas este otoño/invierno: tonos de marrón súper intenso, casi negro, con acabado brillante. Es el look de “morena sofisticada” que funcionan para pieles cálidas o neutras.
2. Mocha Mousse
Este tono combina chocolate, marrón cálido y un ligero toque aperlado: según expertos, es uno de los grandes para 2025. ¡Ideal si buscas algo profundo pero con luz propia!
3. Castaño Canela (Cinnamon Brown)
Un castaño con subtono cálido, “canela” para que tu melena reciba la luz navideña con suavidad, funciona para pieles medianas o cálidas.
4. Avellana Balayage (Hazelnut Balayage)
Si quieres iluminar tu melena sin llegar al rubio, apostar por una base morena + mechones avellana o caramelo puede ser tu aliada para dar movimiento y luz.
5. Bronce Ahumado (Smoky Bronze)
No podíamos dejar atrás la mezcla de marrón neutro con toques sutiles de bronce-oro que aportan ese toque sofisticado que es perfecto para una morena que quiere un aire “festivo sin exagerar”.
6. Marrón “Teddy Bear”
Este tono fue reconocido como la tendencia del 2025 y es que tomaba vida con un marrón medio, neutro, con light babylights, ideal para morenas que quieren suavidad y cercanía.
7. Cobre Suave / Amber Brown
Para las que les gusta un poco de color, pero siguen siendo morenas: el cobre suave o ámbar marrón es acogedor, cálido, y con mucha presencia.
8. Marrón-Frío o “Cool Brunette”
Una opción más moderna: base morena con matices fríos, azulados o violeta súper suaves. Ideal para pieles neutras o frías que quieren un tono elegante y distinto.
Con cualquiera de estos ocho tonos tu melena morena tiene todo para lucir espectacular, elegante y llena de estilo esta Navidad 2025. ¡Hora de brillar!