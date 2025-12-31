Emily Ratajkowski deslumbra con el vestido negro satinado que necesitas para lucir sexy y refinada en fin de año

Si existe una celebridad que domina el arte de la sensualidad sin perder la elegancia, esa es Emily Ratajkowski. La modelo, actriz y escritora ha construido un estilo personal que combina audacia, feminidad y el dominio absoluto de las siluetas que favorecen al cuerpo. No por nada es una de las favoritas de muchas mujeres (incluidas nosotras), quienes buscamos constantemente inspiración en sus atuendos para lucir elegantes y sofisticadas en todo momento.

Para despedir el año, EmRata volvió a darnos una lección de moda y estilo recurriendo a uno de sus grandes aliados: el vestido negro satinado, una pieza clásica que en sus manos se transforma en una declaración de poder y sofisticación. Por supuesto que luego de ver cómo lo lució, corrimos al clóset a buscar cómo recrear el atuendo, pues es la opción elegante y perfecta para acompañarnos a la celebración de fin de año.

El vestido negro satinado de Emily

Emily Ratajkowski aprovecha la temporada navideña para dejarnos ver a través de sus publicaciones en Instagram la forma más sensual de estilizar un vestido negro satinado. Sin sujetador, descalza y con un maquillaje messy, tan característico de su estilo (eso sí, con un buen pintalabios en color rojo), la modelo apostó por un acto en dos sumamente sexy para celebrar la Navidad.

Muchas veces en el mundo de la moda, la frase “menos es más” suele convertirse en un acierto (aunque no en una verdad absoluta), y el estilo de Emily en esta foto fue claro ejemplo de ello.

El vestido negro satinado es por sí mismo una prenda bastante fuerte y poderosa; no solo transmite seguridad, libertad y feminidad, sino que es un gran aliado para cuando queremos lucir una silueta sensual, atrevida y elegante sin caer en lo vulgar.

¿Por qué el vestido negro es una opción para celebrar fin de año?

La noche del 31 de diciembre no solamente es especial por el tiempo de celebración y unión que compartimos con nuestros seres queridos. Es la puerta a un nuevo ciclo; es por ello que este día es muy importante tener conciencia sobre el atuendo que vamos a elegir.

El color influye muchísimo en cómo recibiremos el año y, de acuerdo a las creencias, cómo nos tira a lo largo de este. Contrario a lo que se pudiera creer, apostar por el color negro en la última noche del año no es algo catastrófico o dañino para nuestro futuro. Todo lo contrario. El negro es el color del empoderamiento, la elegancia y el poder; atreverse a llevarlo se convierte en un gran acierto, pues nos ayuda a manifestar Y visualizar esa intención de ser mujeres que triunfen en todo lo que hagan en este año que comienza.

EmRata apuesta por el vestido sensual y elegante que queremos lucir este fin de año. Instagram @emrata

Por supuesto que hay formas de incluirlo para que no se vea totalmente negro y aburrido; los accesorios, las texturas y el estilo influirán muchísimo para hacer de nuestro look algo icónico.

Sin embargo, apostar por él en algo “sencillo”, tal como lo hizo Em, también será hacer lo correcto.

¿Cómo incluir un vestido negro en tu look de fin de año?

Aunque el atuendo de Emily dejaba mucha piel al descubierto, debemos reconocer que en la zona en la que vivimos el frío comienza a hacer estragos. Si eres del grupo de las que no soportan esta temporada, puedes combinar tu vestido de satén con unas botas largas, medias oscuras y un suéter de cuello alto en color blanco debajo. Esa idea te mantendrá calentita durante toda la noche, pero sin comprometer la elegancia y el protagonismo de tu atuendo.

Por el contrario, si eres el grupo que soporta las bajas temperaturas sin ningún problema e incomodidad, nuestra recomendación es que luzcas la belleza de este vestido de una forma similar a como Emily lo hizo; esto destacará tu silueta, curvas, y te hará lucir elegante y poderosa al mismo tiempo.

Con este vestido negro satinado, Emily Ratajkowski dejó claro una vez más por qué es una de las grandes referentes de la moda en la actualidad. Y de paso nos dio la inspiración perfecta para elegir un atuendo que defina nuestra silueta, luzca sexy, refinado y nos acompañe a celebrar la última noche del año.