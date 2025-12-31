¿Cuál es el mejor tinte para el pelo? 5 colores que te hacen ver más joven y serán tendencia en 2026

Elegir el mejor tinte de pelo no solo es una cuestión de moda, sino una estrategia que nos ayude a favorecer nuestra apariencia. Y es que el color correcto puede ayudarnos a suavizar las facciones, aportar luz sobre la piel Y hacer que nuestro rostro luzca descansado y muy juvenil.

El 2026 está a unas horas de suceder y las tendencias capilares apuntan a que los primeros días del año los tonos naturales, cálidos y creativos serán los que dominen la escena y el favoritismo de muchas mujeres alrededor del mundo.

Una gran noticia es que para todas hay un color, ya sea que ames los castaños profundos, te declares fanática de los rubios cremosos o lo tuyo sean las técnicas de coloración que eviten contrastes muy marcados; estos colores que serán tendencia en 2026 cubren todos los gustos y preferencias, así que no tienes ningún pretexto para dejar pasar la oportunidad de lucir y recibir el año con un cambio de look que te haga ver y sentir más joven.

Espresso Martini

Este tono se posiciona como uno de los castaños más sofisticados del 2026. Su coloración está inspirada en el famoso cóctel y se compone de la mezcla de marrones intensos con matices ligeramente cálidos que tienen el objetivo de aportar dimensión y brillo al pelo.

A diferencia de los tonos negros planos o los colores muy oscuros, este tono busca suavizar las facciones y crear un efecto de melena saludable; por esta razón será el gran aliado de aquellas que buscan un look elegante y de fácil mantenimiento.

Rubio mantequilla

El rubio mantequilla vuelve a posicionarse como uno de los favoritos de este año, pero a diferencia del 2025, en esta ocasión apuesta por verse más natural y cremoso. Este tono va a evitar los rubios cenizos y buscar un equilibrio entre la calidez sutil, sin que esta llegue a alcanzar tonos extremadamente amarillos.

Gracias al subtono beige que tiene, es un gran aliado para reflejar la luz y disimular líneas de expresión en el rostro, así que si estás buscando una opción que garantice que te veas fresca y estás lista para transformar toda tu melena a un rubio impecable, no descartes el color mantequilla.

Color melting

Más que un color de tinte, el melting es una técnica de coloración. Esta consiste en fundir varios tonos de manera gradual, evitando que en la zona de la raíz y las puntas exista un corte brusco, como suele ocurrir con otro tipo de mechas.

Su objetivo es agregar movimiento y profundidad al pelo, pero con un acabado sumamente natural, como si las mechas nacieran directamente de tu melena. Esta técnica necesita decoloración, Y es justo esta característica la que hace que tenga un efecto rejuvenecedor, pues suele apostar por recrear de alguna forma la forma de aclarado del pelo natural, es decir, con el paso del tiempo.

Cálico

Esta es una de las tendencias en coloración más originales del año. Está inspirada en el pelaje de los gatitos tricolor y contiene reflejos cobrizos, dorados, castaños e incluso negros. Aunque suele ser un estilo arriesgado, es una gran alternativa para aportar calidez a la melena, así como un estilo que rompe con todos los colores uniformes y que sin duda alguna te hará lucir única a donde quiera que vayas. Si buscas una apariencia juvenil, esta idea se convertirá en tu próximo cambio de imagen. Una desventaja que sí te tenemos que dejar clara es que, debido a la técnica de coloración, sí requiere de mantenimiento constante.

Ginger glow

Los tintes cobrizos seguirán dominando el mundo de la coloración capilar y esta vez el tono ‘Ginger glow’ será el que se robe el protagonismo el año. Este tinte cobre se compone de reflejos luminosos y matices dorados que buscan aportar brillo saludable al pelo. A pesar de ser claro, ayuda a revitalizar la piel para que esta ya no luzca apagada, por lo que es un gran aliado para rejuvenecer y suavizar nuestros rasgos de forma inmediata.

Al ser familia de los rojizos, también requiere de mantenimiento, pero probarlo al menos una vez en la vida es algo que sí o sí debes hacer.

El mejor tinte para el pelo no es solamente aquel que te ayude a cubrir canas o aporte color a tu melena. Los colores en tendencia 2026 buscan aportar movimiento y armonía en tu rostro, pues su objetivo también es hacerte lucir diferente y que te sientas cómoda en el proceso.

Ya sea que apuestes por un color cobrizo, un castaño profundo o un rubio cremoso, estos colores te ayudarán a verte más fresca, joven y elegante durante todo el año. ¿Cuál te animarías a probar?