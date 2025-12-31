Kate Middleton y el príncipe William tendrán nuevos deberes reales este 2026, descubre cuáles serán sus funciones

El 2026 marcará un antes y un después no solo para la población del mundo, sino también para la familia real británica. Y es que, de acuerdo con lo informado por medios internacionales, el príncipe William y Kate Middleton asumirán un nuevo papel dentro de la monarquía.

Como herederos directos al trono, ambos deberán cumplir con nuevos deberes oficiales que refuercen su posición como futuras figuras centrales de la corona. Este nuevo papel incluirá mayor responsabilidad, que a su vez requiere de más visibilidad y un peso simbólico considerable.

A partir de la primavera del 2026 podrán otorgar órdenes reales, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro del Reino Unido. ¿En qué consiste específicamente este nuevo deber real?

¿Qué significa otorgar una orden real?

Convertirse en otorgantes de órdenes reales implica que el príncipe y la princesa de Gales tendrán la autoridad de respaldar oficialmente a empresas, marcas o individuos que hayan suministrado productos o servicios de manera constante a la casa real durante por lo menos cinco años.

Este reconocimiento, también llamado “Royal Warrant”, funciona como un sello de confianza, es decir, las compañías que lo reciben obtienen el derecho de exhibir el escudo real en sus productos, empaques, publicidad e incluso instalaciones durante un período de 5 años. Esto, por supuesto, las dota de mucho prestigio a nivel internacional, pues representa un impulso comercial bastante considerable.

Desde que el rey Carlos III ascendió al trono en 2022, tanto él como su esposa, la reina Camila, han utilizado esta facultad para reconocer a cientos de proveedores, que van desde marcas históricas hasta empresas relativamente nuevas. Esta acción tiene como objetivo reforzar el vínculo entre la monarquía y la industria británica.

El impacto del estilo e influencia de Kate Middleton

La incorporación de la princesa como otorgante de órdenes reales ha despertado especial interés entre los expertos en la monarquía y seguidores de la realeza. La razón es que Kate tiene una influencia enorme en el mundo de la moda, la cual resulta innegable, pues cada prenda que viste suele agotarse en cuestión de horas, un fenómeno al que el mundo le ha denominado “efecto Kate”.

Kate Middleton y el príncipe William cubrirán nuevos roles reales a partir de 2026. (Getty Images)

Diversos especialistas han coincidido en que la capacidad de Kate para conceder órdenes reales podría acercar este tradicional reconocimiento a generaciones nuevas, apostando por crear asociaciones con marcas que reflejen valores como sostenibilidad, el trabajo artesanal y la responsabilidad social, siendo así la princesa un factor importante en la modernización de este antiguo honor sin que pierda por completo su esencia.

Kate y William están listos para llegar al trono

Estos deberes reales llegan en un momento de transición para la familia real británica. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el rey Carlos ha estado delegando gradualmente responsabilidades mientras el príncipe William y Kate continúan creciendo y tomando protagonismo dentro de las actividades de la corona.

La designación como otorgante de órdenes reales ha sido interpretada por muchos como una señal clara de una preparación para el futuro, pues la pareja promete tener un rol decisivo en la representación y modernización de la corona.

De esta forma, la incorporación de Kate Middleton y el príncipe William dentro de este nuevo rol oficial marcará una nueva etapa en su trayectoria dentro de sus deberes como figuras reales. Las ventajas que este nombramiento trae consigo son infinitas, y hasta el momento dejan clara una cosa: los príncipes de Gales están preparados para asumir un papel cada vez más determinante en el trono.