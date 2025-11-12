Lady Frederick Windsor reflexiona sobre el lado oscuro de pertenecer a la realeza: “Es un infierno total y una tortura”

Sophie Winkleman es una actriz británica que alcanzó la fama con sus participaciones en proyectos de televisión como Peep Show y Two and a Half Men; sin embargo, su paso de plebeya a miembro de la realeza, parece no haber sido fácil, pues no es admiradora de su estilo de vida.

Conocida ahora como Lady Frederick Windsor, se casó con Lord Frederick Windsor, hijo del príncipe Michael de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, en el año 2009, y recientemente habló de lo difícil que es formar parte de la familia real

Te podría interesar: El príncipe George sigue los pasos de su padre y así comienza a formarse como sucesor del príncipe William

Lady Frederick Windsor asegura que es una tortura formar parte de la realeza

Durante una entrevista para el medio británico, The Times, Lady Frederick Windsor reflexionó sobre el estilo de vida de la familia real, dejando claro que no es fan de su estilo de vida.

“Siento mucha pena por todos ellos. No creo que una vida con tanto escrutinio y presión sea remotamente sana, pero no tienen otra opción. Cuanto más conozco a la familia real, más me doy cuenta de que sus vidas son un infierno y que ese nivel de fama no solicitada es una forma de tortura”.

Como actriz, Sophie sabe lo que significa estar en el centro de atención y rodeada de cámaras; sin embargo, ella piensa que muchos de los miembros de la realeza sufren con ello, pues no lo eligieron.

“Ninguno de ellos participó en el concurso musical de telerrealidad británico Pop Idol ni en nada parecido para hacerse famoso. Tener ese tipo de foco cegador en la cara desde que naces, sin saber en quién puedes confiar, sin saber si alguien te va a traicionar, con gente escribiendo mentiras sobre ti todo el tiempo, es simplemente brutal”.

Sophie Winkleman con el rey Carlos III y la reina Camilla en el Royal Ascot at Ascot Racecourse Karwai Tang/WireImage

¿Cómo fue la boda de Sophie Winkleman con Lord Frederick Windsor?

Lord Frederick Windsor es un analista financiero británico, y el único hijo varón del príncipe Miguel de Kent y la princesa María Cristina, que comparte dos hijos con Sophie Winkleman, también conocida como Lady Frederick Windsor.

Durante la misma entrevista, Sophie compartió algunos detalles de su boda, a la que asistieron miembros de la realeza que no conocía.

Lord Freddie Windsor y Sophie Winkleman en su boda John Stillwell - PA Images/PA Images via Getty Images

“No conocía a nadie en mi boda. Estaban mis mejores amigos, pero básicamente estaba llena de caras que nunca había visto antes”.

