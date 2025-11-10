El príncipe George sigue los pasos de su padre y así comienza a formarse como sucesor del príncipe William

El pasado 8 de noviembre, el príncipe George hizo una aparición sorpresa en el Festival del Recuerdo de la Real Legión Británica en el Royal Albert Hall de Londres, en representación de su padre, el príncipe William, quien se encontraba regresando de Brasil, tras la exitosa edición del Premio Earthshot 2025.

El futuro rey de 12 años acompañó a su madre, Kate Middleton al importante evento, donde se reunieron otros miembros de la familia real, como el rey Carlos III y la reina Camilla.

El príncipe George comienza su formación como sucesor del príncipe William

Como cada año, la familia real honra a los soldados caídos del Reino Unido con el Día de Recuerdo, donde se realizan actos civiles y culturales, y este 2025, el príncipe George hizo su gran debut junto a Kate Middleton.

Siguiendo la tradición, la princesa Kate y el príncipe George lucieron atuendos oscuros adornados con prendedores de amapolas rojas, símbolo perdurable del recuerdo.

El príncipe George ha comenzado su formación como sucesor del príncipe William WPA Pool/Getty Images

Con tan solo 12 años, George asistió a un evento similar en mayo, reuniéndose con veteranos en un té en el Palacio de Buckingham que el rey Carlos ofreció en honor a los soldados de la Segunda Guerra Mundial.

George sigue los pasos de su padre, el príncipe William

El príncipe William comenzó a familiarizarse con sus deberes reales aproximadamente a la misma edad que su hijo George. De hecho, cuando también tenía 12 años, William y su hermano, el príncipe Harry, que entonces tenía 10, acompañaron a sus padres, el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana, al servicio conmemorativo de la Victoria en Europa, que marcó su 50 aniversario.

Al igual que el Día del Recuerdo, el Día de la Victoria en Europa honra a los soldados caídos; sin embargo, este último se celebra el 8 de mayo de cada año, conmemorando el fin de la guerra en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

El debut del príncipe William en eventos reales a los 12 años. Anwar Hussein/Getty Images

William y Kate están siendo cautelosos a la hora de involucrar a George en eventos reales a medida que se va adaptando a su papel como heredero al trono: “Es un proceso lento, y se trata de que se acostumbre a ello según los términos de la pareja, en lugar de los de cualquier otra persona”.

