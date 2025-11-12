Suscríbete

Lady Frederick Windsor asegura que es una tortura formar parte de la realeza
Realeza
Lady Frederick Windsor reflexiona sobre el lado oscuro de pertenecer a la realeza: “Es un infierno total y una tortura”
Sophie Winkleman, también conocida como Lady Frederick Windsor, se casó con Lord Frederick Windsor, hijo del príncipe Michael de Kent, primo hermano de la reina Isabel.
November 12, 2025
Melisa Velázquez