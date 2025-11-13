Suscríbete
Realeza

El lindo detalle que el rey Carlos III tuvo con Sharon Osbourne tras la muerte de Ozzy

Sharon Osbourne ha compartido uno de los gestos más conmovedores que el rey Carlos III tuvo con su familia tras el fallecimiento de su esposo, Ozzy Osbourne.

November 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado mes de julio, Ozzy Osbourne falleció a la edad de 76 años, miles de fanáticos alrededor del mundo despidieron al “príncipe de las tinieblas” con homenajes y mensajes emotivos, a los que se unieron varias celebridades.

En una reciente entrevista, la esposa del fallecido cantante de heavy metal, Sharon Osbourne, reveló que el rey Carlos III fue uno de las personas que se tomó el tiempo para rendir homenaje a Ozzy con un emotivo homenaje.

En el último episodio del podcast de los Osbourne , Sharon, Kelly y Jack se sentaron a conversar por primera vez desde la muerte de Ozzy, la familia reflexionó sobre el dolor que han experimentado tras perder a su padre y esposo.

El trío también habló sobre la avalancha de amor que han recibido de fans de todo el mundo, e incluso del propio rey Carlos III, quien era un gran admirador de Ozzy.

Recibimos una carta preciosa del Rey”, compartió Jack, lo que provocó que su madre se deshiciera en elogios ante el gesto.

Nuestro Rey es una persona increíble”, dijo Sharon. “Es una persona increíble, no solo porque nos escribió cuando falleció Ozzy, sino porque si lo hizo por nosotros, sepan que lo hace por muchísimas personas.

Este es un hombre que sí sabe lo que pasa en la calle con la gente. No solo en política, no solo, ya sabes, este es un hombre que se preocupa por el medio ambiente, por los animales”, añadió. “Se preocupa por muchísimas cosas”.

Tim Graham/Corbis via Getty Images

El rey Carlos III siempre mostró su apoyo a Ozzy Osbourne

Sharon, confesó que el rey Carlos no sólo se puso en contacto con ellos por la muerte de Ozzy, la esposa del cantante reveló que el monarca siempre fue un apoyo y un gran amigo para la familia.

Como en el 2003, cuando Ozzy tuvo un accidente de moto y estuvo hospitalizado, en ese entonces, el rey también estuvo para el cantante y la familia.

Tiene un gran corazón. No tenía por qué haber hecho ciertas cosas que hizo por Ozzy”, dijo Sharon. “Es un hombre bueno y cariñoso, con un gran corazón”.

La representante musical y personalidad televisiva, que estuvo casada con Ozzy durante 43 años, afirmó que ella y su difunto esposo eran “monárquicos”.

Lo respetamos, respetamos a su familia”, señaló. “Y él, una vez más, se tomó el tiempo de su día para escribirnos, para que nos la entregaran personalmente, una nota del Rey por el fallecimiento de Ozzy con sus condolencias, y eso dice mucho”.

Rey Carlos III Ozzy Osbourne Sharon Osbourne
Melisa Velázquez
