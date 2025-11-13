Suscríbete
Realeza

¿Dejará Reino Unido? Sarah Ferguson estaría considerando reiniciar su vida en paradisíaco destino

Entre el escándalo, la nostalgia y el deseo de empezar de nuevo, al exduquesa de York podría estar lista para cambiar Londres por el sol del Atlántico.

November 13, 2025 • 
Lily Carmona
Sarah Ferguson se enfrenta a nueva polémica la razón detrás de su salida de un famoso proyecto.png

Sarah Ferguson estaría considerando cambiar su lugar de residencia.

Getty Images

Sarah Ferguson vuelve a ser noticia, pero esta vez no por un compromiso real o una polémica entrevista, sino por una decisión que podría marcar un nuevo rumbo en su vida. Tras años de permanecer en Reino Unido junto a su exesposo, el príncipe Andrés, la exduquesa de York estaría considerando mudarse a Portugal, un país que ha conquistado a más de un miembro de la realeza europea.

Una nueva vida lejos del escándalo

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por “Mirror”, Ferguson estaría evaluando la posibilidad de instalarse en una lujosa villa frente al mar en el Algarve, propiedad de su hija menor, la princesa Eugenia, y su esposo Jack Brooksbank. Este movimiento no solo representaría un cambio de residencia, sino también un intento de dejar atrás las polémicas que han rodeado su vida en los últimos años.

La mansión, ubicada en una exclusiva zona costera, ofrecería a Sarah la tranquilidad y privacidad que ha perdido en medio de las tensiones que enfrenta la familia real británica. Además, Portugal se ha convertido en un destino predilecto para figuras de alto perfil que buscan un nuevo comienzo lejos del ojo público.

Adiós a Royal Lodge

El posible traslado llega justo cuando el Fergie y Andrés se preparan para abandonar Royal Lodge, la residencia que compartieron durante décadas a pesar de su divorcio en 1996. La propiedad, ubicada en Windsor, ha sido tema de conversación por su vínculo con el príncipe Andrés y los recientes cambios impulsados por el rey Carlos III, quien busca reorganizar las residencias reales tras despojar a su hermano de sus títulos reales.

The Funeral Of The Duchess Of Kent

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent, 16 de septiembre de 2025.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Con la inminente salida de Royal Lodge, Sarah se enfrenta al cierre de una etapa muy significativa de su vida, marcada tanto por los recuerdos familiares como por las controversias mediáticas.

El futuro de la exduquesa

Aunque Sarah Ferguson ha estado bajo escrutinio por sus vínculos con Jeffrey Epstein, allegados aseguran que su prioridad ahora es enfocarse en su bienestar emocional. Su círculo más cercano, incluida su hermana Jane, habría viajado recientemente desde Australia para acompañarla en este momento difícil.

A pesar de las dificultades, Ferguson ha mostrado resiliencia y una actitud optimista frente al futuro. En diversas ocasiones ha sido vocera sobre la importancia de la empatía, la salud mental y el perdón, mensajes que en la actualidad toman mucho más simbolismo en su discurso.

Si la mudanza se concreta, Portugal podría representar mucho más que un cambio de paisaje para la exduquesa; sería el símbolo de una segunda oportunidad. Con el Atlántico como testigo, Sarah Ferguson buscaría dejar atrás el ruido mediático y encontrar la calma que durante años se le ha escapado.

