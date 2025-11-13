Suscríbete
Kate Middleton encabezará celebración navideña con una invitada de lujo: una famosa actriz de Hollywood

La princesa de Gales volverá a reunir a la familia real británica y este año lo hará con una aliada muy especial.

November 13, 2025 • 
Lily Carmona
Kate Middleton encabezará celebración navideña con una invitada de lujo una famosa actriz de Hollywood.png

La princesa de Gales revela a su invitada de honor para la quinta edición de “Together at Christmas”.

Getty Images

La Navidad británica no sería la misma sin el concierto que cada año organiza Kate Middleton en la Abadía de Westminster. Este 2025, el esperado evento regresará con una edición cargada de emoción, simbolismo y una invitada de lujo que ha conquistado tanto al cine como al corazón de la realeza: la actriz y ganadora del Oscar Kate Winslet.

Una tradición real con un toque de Hollywood

El concierto “Together at Christmas”, impulsado por la princesa de Gales desde 2021, se ha convertido en una de las citas más entrañables en la agenda real. Lo que comenzó como un gesto de gratitud hacia quienes ayudaron a los demás durante la pandemia, hoy es una celebración que combina tradición, música y solidaridad.

En esta quinta edición, la gran sorpresa será la participación de Kate Winslet, quien tomará pase en el programa con una lectura especial. La actriz, nombrada recientemente embajadora de “The King’s Foundation”, la organización benéfica del Rey Carlos III, será una de las protagonistas del evento, que busca unir a la sociedad británica en torno al amor, la comunidad y la esperanza.

El espíritu de Kate: amor, unión y gratitud

A través de la Royal Foundation, la princesa Kate ha convertido este concierto en un símbolo de empatía y cercanía.

Cada año, reúne a cientos de invitados que destacan por su labor social o por representar valores de resiliencia y solidaridad. Veteranos de guerra, familias afectadas por tragedias recientes y voluntarios anónimos llenarán nuevamente los asientos de la abadía el próximo 5 de diciembre.

Members Of The Royal Family Attend The 'Together At Christmas' Carol Service

La familia Gales durantes ‘Together At Christmas’ 2024.

WPA Pool/Getty Images

La temática de ese año girará en torno al amor en todas sus formas: entre familias, amigos y comunidades e incluso desconocidos, una idea que la princesa describió como “el verdadero espíritu de la Navidad”.

Una cita que reúne a toda la familia Windsor

Como es tradición, el evento contará con la presencia de los príncipes de Gales y sus tres hijos, además de 2000 delton y gran parte de la familia real. La Abadía de Westminster, el mismo lugar donde William y Kate se casaron hace ya 14 años, volverá a convertirse en escenario de una noche mágica, donde los villancicos y las luces navideñas se entrelazan con la emoción de un país entero.

Kate, que el año pasado no se perdió el concierto pese a su delicado estado de salud, demuestra una vez más su compromiso con las causas sociales y su capacidad para unir a generaciones bajo el mismo propósito: celebrar el amor y la empatía.

Con Kate Middleton al frente y Kate Winslet como invitada estelar, el concierto “Together at Christmas” promete ser mucho más que un evento musical; será un recordatorio del poder de la bondad en tiempos inciertos y el espacio perfecto para celebrar una cálida Navidad.

