Luna menguante de noviembre: estos son los signos del zodiaco que atraerán la fortuna durante esta fase lunar

Esta luna nos invita a cerrar ciclos, soltar lo que ya no suma y preparar el camino para la abundancia. Descubre qué signos estarán bajo su energía más próspera.

November 13, 2025 • 
Lily Carmona
La energía lunar estará ayudando a estos signos zodiacales.

La luna menguante de noviembre llega como una pausa luminosa antes del cierre del año. Su energía es ideal para liberar cargas, reorganizar prioridades y permitir que el universo haga nuevas oportunidades. Aunque esta fase suele asociarse con introspección y limpieza energética, algunos signos del zodíaco sentirán un impulso inesperado de fortuna, claridad y éxito. ¿Quieres saber si tu signo está entre los elegidos?

Tauro: abundancia manifestada en el día a día

Para Tauro, la luna menguante de noviembre trae una energía de estabilidad material. Los proyectos que parecían estancados comienzan a fluir, especialmente en el trabajo o con inversiones personales. Este signo de tierra aprenderá que la fortuna también se manifiesta en lo simple: una oportunidad que llega por sorpresa o una alianza que se consolida.

Tu consejo lunar: Agradece lo que ya tienes y verás cómo el universo multiplica tus bendiciones.

Cáncer: la intuición se convierte en tu brújula

La Luna, regente natural de este signo, potencia la sensibilidad de Cáncer y lo guía hacia decisiones más sabias. Durante esta fase, su intuición se afina y lo ayuda a detectar oportunidades ocultas, especialmente en temas emocionales y familiares.

Tu consejo lunar: Escucha tus corazonadas; podrían llevarte directo hacia un cambio positivo y una oferta inesperada.

Virgo: cosecha lo sembrado

Después de meses de esfuerzo, Virgo empieza a tener resultados. La fortuna llega en forma de reconocimiento, claridad y éxito en proyectos personales. La luna menguante le pide cerrar ciclos laborales o emocionales para avanzar con mayor ligereza hacia diciembre.

Tu consejo lunar: No tema soltar lo que ya cumplió su propósito; el espacio que deje libre atraerá algo mejor.

Escorpio: El poder de transformar se multiplica

En pleno cierre de su temporada, Escorpio se ve impulsado por una energía intensa que favorece los cambios radicales. Este signo puede recibir una sorpresa financiera o emocional que lo ayude a iniciar una nueva etapa más auténtica y poderosa.

Tu consejo lunar: canaliza tu fuerza interior en metas concretas; lo que siempre es ahora florecerá con fuerza el próximo mes.

Capricornio: oportunidades que fortalecen tu futuro

Capricornio, siempre estratégico, sabrá aprovechar esta luna para tomar decisiones que fortalezcan su estabilidad. Puede recibir una propuesta laboral o económica con gran potencial a largo plazo. La clave está en actuar con confianza, sin miedo a cambiar de rumbo.

Tu consejo lunar: Abre tu mente a nuevas alianzas; el éxito también se construye en equipo.

La luna menguante de noviembre invita a dejar atrás lo que pesa para abrir la puerta a lo que nos beneficia. No se trata solo de fortuna material, sino de armonía, claridad y renovación espiritual.

Aprovecha su energía para limpiar tu espacio, agradecer tus logros y escribir tus intenciones para el nuevo ciclo, porque cuando tu alma se encuentra ligera, la fortuna siempre encuentra el camino hacia ti.

Luna signos del zodiaco
Lily Carmona
