9 recetas navideñas fáciles que puedes preparar sin ser experta en cocina

Crema de pera al vino blanco
Porciones: 4
Ingredientes:
- 6 peras peladas y partidas por la mitad
- 2 tazas de vino blanco
- 3 cucharadas de mantequilla
- 1 taza de crema para batir
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 taza de caldo de verdura
- ½ taza de piñón rosa tostado
- 2 cucharadas de perejil picado
Preparación:
- Corta una pera en gajos y rostízala hasta que se caramelice ligeramente. Reserva.
- Coloca el resto de las peras boca abajo en una charola para horno. Agrega el vino blanco y la mantequilla.
- Cubre con aluminio y hornea a 200 °C durante 35 minutos.
- Licúa las peras con la crema, la nuez moscada y el caldo de verdura.
- Sirve y decora con piñones, perejil y un gajo de pera rostizada.
Bolitas de nuez
Rinde: 70 piezas
Ingredientes:
- 250 g de mantequilla
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 6 cucharadas de azúcar
- 2⅓ tazas de harina de trigo
- 300 g de nueces molidas
- ⅓ taza de azúcar glas
Preparación:
- Acrema la mantequilla con la vainilla. Añade el azúcar y la harina, luego incorpora las nueces.
- Forma bolitas pequeñas, colócalas en una charola engrasada y hornea a 180 °C por 20 minutos.
- Deja entibiar y ruédalas sobre azúcar glas.
Rosca de chocolate y plátano
Porciones: 8
Ingredientes:
- 125 g de mantequilla
- 1 taza de azúcar mascabado
- 2 huevos
- 1 cucharadita de vainilla
- 2 plátanos hechos puré
- ½ taza de avellanas tostadas y picadas
- 1 taza de chocolate amargo fundido
- 1¾ tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ⅓ taza de miel de abeja
- Chocolate y ralladura blanca para decorar
Preparación:
- Acrema la mantequilla con el azúcar hasta que esponje. Añade los huevos uno a uno.
- Incorpora los ingredientes restantes y mezcla bien.
- Vierte en un molde engrasado y enharinado. Hornea a 160 °C por 75 minutos.
- Deja enfriar, baña con chocolate fundido y decora con ralladura blanca.
Relleno de frutos secos para pavo
Porciones: 6–8
Ingredientes:
- 1½ tazas de manzana gala en cubos
- ½ taza de arándano deshidratado
- ½ taza de papaya deshidratada
- 1 taza de almendras fileteadas
- ½ taza de pistaches troceados
- ½ taza de plátano deshidratado picado
- 3 cucharadas de mantequilla
- ½ taza de jugo de naranja
- 20 hojas de orégano fresco
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes y rellena el pavo antes de hornearlo.
Pierna de cerdo en adobo con mandarina Porciones: 8–10
Ingredientes:
- 1 cucharadita de achiote
- 1 taza de puré de chile guajillo
- 3 tazas de jugo de mandarina
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimienta molida
- 4 ramas de romero
- 1 pierna de cerdo cruda (6–8 kg)
Preparación:
- Licúa el achiote con chile, jugo, comino y pimienta. Marina la pierna toda la noche en refrigeración.
- Coloca en una charola, cubre con aluminio y hornea a 180 °C de 5 a 7 horas.
- Retira el aluminio, dora por una hora más y deja reposar antes de servir.
Pollito de leche rostizado con glaseado de chabacano
Porciones: 2
Ingredientes:
- ½ taza de mermelada de chabacano
- ⅓ taza de mantequilla
- ¼ taza de salsa de soya
- 2 pollos de leche
- Aceitunas, apio y papas Cambray para decorar
Preparación:
- Licúa la mermelada, mantequilla y soya. Marina los pollos por 4 horas.
- Hornea a 180 °C durante 40 minutos.
- Decora con las verduras antes de servir.
Ensalada tibia de vegetales con quinoa
Porciones: 4
Ingredientes:
- 6 betabeles baby
- 1 taza de quinoa blanca y negra
- 1½ tazas de caldo de verduras
- 1 aguacate en rebanadas
- 6 elotes baby cocidos
- 1 taza de jitomates cherry
- 2 pepinillos frescos rebanados
- ¼ taza de perejil picado
- 3 cucharadas de aceite de oliva
Preparación:
- Cuece los betabeles y pélalos.
- Enjuaga la quinoa y cocínala en el caldo por 15 minutos.
- Mezcla con los demás ingredientes, salpimienta y sirve tibia.
Pasta mediterránea
Porciones: 4
Ingredientes:
- 10 jitomates partidos por la mitad
- 400 g de fetuccini
- 2 dientes de ajo picado
- 5 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de jitomates cherry
- ⅓ taza de aceitunas Kalamata
- 2 tazas de espinaca baby
Preparación:
- Rostiza los jitomates a 180 °C por 30 minutos, retira la piel y hornea 20 minutos más.
- Cocina la pasta al dente.
- Sofríe el ajo en aceite, agrega la pasta, los jitomates, las aceitunas y mezcla.
- Sirve con espinacas frescas.
Berenjenas rellenas de camote y queso de cabra
Porciones: 4
Ingredientes:
- 2 berenjenas partidas por la mitad
- 1 camote grande en cubos
- 3 cucharadas de miel de maple
- 3 cucharadas de salsa de soya
- 1 barra de queso de cabra desmoronado
- ½ taza de arúgula fresca
Preparación:
- Barniza las berenjenas con aceite, salpimienta y rostiza 20 minutos a 180 °C.
- Cuece el camote, mézclalo con miel y soya.
- Rellena las berenjenas, añade el queso y hornea 10 minutos más.
- Termina con arúgula fresca y sirve.