9 recetas navideñas fáciles que puedes preparar sin ser experta en cocina

De lo clásico a lo dulce, te compartimos recetas navideñas que puedes preparar en casa con ingredientes sencillos y resultados exquisitos. ¡Checa nuestro paso a paso!

November 13, 2025 • 
Gabriela Santillán
recetas navideñas.png

Canva

Crema de pera al vino blanco

Porciones: 4

Ingredientes:

  • 6 peras peladas y partidas por la mitad
  • 2 tazas de vino blanco
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 1 taza de crema para batir
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 taza de caldo de verdura
  • ½ taza de piñón rosa tostado
  • 2 cucharadas de perejil picado

Preparación:

  1. Corta una pera en gajos y rostízala hasta que se caramelice ligeramente. Reserva.
  2. Coloca el resto de las peras boca abajo en una charola para horno. Agrega el vino blanco y la mantequilla.
  3. Cubre con aluminio y hornea a 200 °C durante 35 minutos.
  4. Licúa las peras con la crema, la nuez moscada y el caldo de verdura.
  5. Sirve y decora con piñones, perejil y un gajo de pera rostizada.
Crema de pera al vino blanco.png

Cortesía: Cocina Fácil

Bolitas de nuez

Rinde: 70 piezas

Ingredientes:

  • 250 g de mantequilla
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 6 cucharadas de azúcar
  • 2⅓ tazas de harina de trigo
  • 300 g de nueces molidas
  • ⅓ taza de azúcar glas

Preparación:

  1. Acrema la mantequilla con la vainilla. Añade el azúcar y la harina, luego incorpora las nueces.
  2. Forma bolitas pequeñas, colócalas en una charola engrasada y hornea a 180 °C por 20 minutos.
  3. Deja entibiar y ruédalas sobre azúcar glas.
Bolitas de nuez.png

Cortesía: Cocina Fácil

Rosca de chocolate y plátano

Porciones: 8

Ingredientes:

  • 125 g de mantequilla
  • 1 taza de azúcar mascabado
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 2 plátanos hechos puré
  • ½ taza de avellanas tostadas y picadas
  • 1 taza de chocolate amargo fundido
  • 1¾ tazas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • ⅓ taza de miel de abeja
  • Chocolate y ralladura blanca para decorar

Preparación:

  1. Acrema la mantequilla con el azúcar hasta que esponje. Añade los huevos uno a uno.
  2. Incorpora los ingredientes restantes y mezcla bien.
  3. Vierte en un molde engrasado y enharinado. Hornea a 160 °C por 75 minutos.
  4. Deja enfriar, baña con chocolate fundido y decora con ralladura blanca.
Rosca de chocolate y plátano.png

Cortesía: Cocina Fácil

Relleno de frutos secos para pavo

Porciones: 6–8

Ingredientes:

  • 1½ tazas de manzana gala en cubos
  • ½ taza de arándano deshidratado
  • ½ taza de papaya deshidratada
  • 1 taza de almendras fileteadas
  • ½ taza de pistaches troceados
  • ½ taza de plátano deshidratado picado
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • ½ taza de jugo de naranja
  • 20 hojas de orégano fresco

Preparación:

  1. Mezcla todos los ingredientes y rellena el pavo antes de hornearlo.
Relleno de frutos secos para pavo.png

Cortesía: Cocina Fácil

Pierna de cerdo en adobo con mandarina Porciones: 8–10

Ingredientes:

  • 1 cucharadita de achiote
  • 1 taza de puré de chile guajillo
  • 3 tazas de jugo de mandarina
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimienta molida
  • 4 ramas de romero
  • 1 pierna de cerdo cruda (6–8 kg)

Preparación:

  1. Licúa el achiote con chile, jugo, comino y pimienta. Marina la pierna toda la noche en refrigeración.
  2. Coloca en una charola, cubre con aluminio y hornea a 180 °C de 5 a 7 horas.
  3. Retira el aluminio, dora por una hora más y deja reposar antes de servir.
Pierna de cerdo en adobo con mandarina .png

Cortesía: Cocina Fácil

Pollito de leche rostizado con glaseado de chabacano

Porciones: 2

Ingredientes:

  • ½ taza de mermelada de chabacano
  • ⅓ taza de mantequilla
  • ¼ taza de salsa de soya
  • 2 pollos de leche
  • Aceitunas, apio y papas Cambray para decorar

Preparación:

  1. Licúa la mermelada, mantequilla y soya. Marina los pollos por 4 horas.
  2. Hornea a 180 °C durante 40 minutos.
  3. Decora con las verduras antes de servir.
Pollito de leche rostizado con glaseado de chabacano.png

Cortesía: Cocina Fácil

Ensalada tibia de vegetales con quinoa

Porciones: 4

Ingredientes:

  • 6 betabeles baby
  • 1 taza de quinoa blanca y negra
  • 1½ tazas de caldo de verduras
  • 1 aguacate en rebanadas
  • 6 elotes baby cocidos
  • 1 taza de jitomates cherry
  • 2 pepinillos frescos rebanados
  • ¼ taza de perejil picado
  • 3 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

  1. Cuece los betabeles y pélalos.
  2. Enjuaga la quinoa y cocínala en el caldo por 15 minutos.
  3. Mezcla con los demás ingredientes, salpimienta y sirve tibia.
Ensalada tibia de vegetales con quinoa.png

Cortesía Cocina Fácil

Pasta mediterránea

Porciones: 4

Ingredientes:

  • 10 jitomates partidos por la mitad
  • 400 g de fetuccini
  • 2 dientes de ajo picado
  • 5 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 taza de jitomates cherry
  • ⅓ taza de aceitunas Kalamata
  • 2 tazas de espinaca baby

Preparación:

  1. Rostiza los jitomates a 180 °C por 30 minutos, retira la piel y hornea 20 minutos más.
  2. Cocina la pasta al dente.
  3. Sofríe el ajo en aceite, agrega la pasta, los jitomates, las aceitunas y mezcla.
  4. Sirve con espinacas frescas.
pasta mediterranea.png

Cortesía: Cocina Fácil

Berenjenas rellenas de camote y queso de cabra

Berenjenas rellenas de camote y queso de cabra.png

Cortesía: Cocina Fácil

Porciones: 4

Ingredientes:

  • 2 berenjenas partidas por la mitad
  • 1 camote grande en cubos
  • 3 cucharadas de miel de maple
  • 3 cucharadas de salsa de soya
  • 1 barra de queso de cabra desmoronado
  • ½ taza de arúgula fresca

Preparación:

  1. Barniza las berenjenas con aceite, salpimienta y rostiza 20 minutos a 180 °C.
  2. Cuece el camote, mézclalo con miel y soya.
  3. Rellena las berenjenas, añade el queso y hornea 10 minutos más.
  4. Termina con arúgula fresca y sirve.
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
