¿Qué reto social enfrenta Kate Middleton? Esta es la razón por la que la princesa de Gales ha capturado la atención

El pasado mes de enero, Kate Middleton anunció que se encontraba en remisión tras su largo tratamiento contra el cáncer, desde entonces, poco a poco ha retomado sus proyectos y trabajo con la corona.

Uno de ellos ha sido su labor con la primera infancia a través de su fundación Centre for Early Childhood, y recientemente con su asociación con el profesor Robert Waldinger de la Universidad de Harvard.

Kate Middleton se considera una experta en la primera infancia

La princesa de Gales y el profesor Robert Waldinger, han colaborado juntos en un ensayo que aborda las problemáticas de la temprana exposición de los niños pequeños a las nuevas tecnologías y a las pantallas.

“Nuestros smartphones, tabletas y ordenadores se han convertido en fuentes de distracción constante, fragmentando nuestro enfoque e impidiéndonos dar a los demás la atención exclusiva que requieren las relaciones”, dijo Kate en el ensayo.

Sally Bedell Smith, que escribe el Royals Extra Substack, habló sobre la importante labor que está haciendo Kate por los niños del Reino Unido.

“La princesa de Gales está utilizando los recursos de su fundación para financiar estudios que ayudarán a identificar los problemas y dónde están las deficiencias y a encontrar cómo se puede ayudar a los padres, especialmente con estos retos digitales que están saturando a muchos padres”.

Kate Middleton muestra su iniciativa en Cumbre Future Workforce en Londres

El pasado 18 de noviembre, Kate asistió a la Cumbre Future Workforce en Londres, donde presentó su iniciativa por la primera infancia ante 80 líderes empresariales y académicos.

“En el Centro para la Primera Infancia, creemos que debemos hacer todo lo posible para crear las condiciones para que el amor florezca. Así es como invertimos en nuestro futuro”.

En la reunión también estuvo el profesor Robert Waldinger, de la Universidad de Harvard, quien coescribió el ensayo con Kate, y conversó con la revista People sobre su trabajo con la princesa de Gales:

“El desarrollo infantil no es glamuroso. Es tranquilo y se hace en privado, y la falta de recursos no recibe mucha atención. Lo que está haciendo al prestar su voz a esto es enorme. Incorporar líderes empresariales que puedan marcar la diferencia es una forma increíble de aprovechar la plataforma que tiene”.

Por otra parte, Kate también señaló la importancia de generar entornos adecuados para el adecuado desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida.

“Cada uno de nosotros interactúa con su propio entorno; una casa, una familia, un negocio, una fuerza laboral, una comunidad. Estos son los ecosistemas que nosotros mismos ayudamos a tejer. Imagina un mundo en el que cada uno de estos entornos se construyera valorando el tiempo y la ternura tanto como la productividad y el éxito”.

Añadió que los líderes empresariales “se enfrentarán al reto diario de encontrar el equilibrio entre rentabilidad y tener un impacto positivo”, afirmando: “Pero ambos no son, ni deberían ser, incompatibles”.

