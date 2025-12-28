Suscríbete
Entretenimiento

¿De qué murió Brigitte Bardot? Esto se sabe del deceso de la actriz francesa a los 91 años

Brigitte Bardot, ícono del cine francés y referente de toda una época, falleció a los 91 años, y con su partida surgen muchas preguntas.

Diciembre 28, 2025 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-12-28 a la(s) 9.06.38 a.m..png

¿De qué murió Brigitte Bardot? Esto se sabe del deceso de la actriz francesa a los 91 años

Getty Images

La icónica Brigitte Bardot, símbolo del cine francés de los años 50 y 60 y defensora apasionada de los derechos de los animales, falleció a los 91 años en Francia, así lo confirmó oficialmente La Fundación Brigitte Bardot.

También puedes leer:
fallece esposo de carolina herrera.png
Entretenimiento
Muere Reinaldo Herrera, esposo y gran apoyo de Carolina Herrera
Marzo 18, 2025
 · 
Gabriela Santillán
adriana carolina y carolina herrera.jpg
Moda
Los 6 mejores looks inspirados en Carolina Herrera para lucir elegante después de los 50 años, según la IA
Marzo 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez

La causa oficial de su muerte

A diferencia de algunos rumores en redes, hasta ahora no se ha publicado una causa médica específica de su fallecimiento. La propia fundación no detalló una enfermedad concreta que lo haya provocado, y los medios periodísticos conservan ese dato como no confirmado.

Lo que sí se sabe es que en los últimos meses Bardot había enfrentado serios problemas de salud que la llevaron a ingresar en el hospital Saint-Jean de Tolón varias veces desde octubre de 2025, incluyendo una intervención quirúrgica debido a lo que fuentes describieron como “una enfermedad grave”, aunque los detalles clínicos no se han hecho públicos.

Una vida marcada por el cine y la causa animal

Brigitte Bardot no solo fue una actriz reconocida mundialmente por películas como Y Dios creó a la mujer o El desprecio, sino que también se convirtió en una voz poderosa a favor del bienestar animal tras retirarse de la actuación en 1973.

En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, una organización dedicada a la protección de los animales que la acompañó durante décadas y que ahora es la que confirmó su deceso con profundo pesar.

Salud y hospitalización previas

Durante los últimos meses de vida, Bardot entró y salió del hospital varias veces. Según múltiples crónicas, su condición de salud era delicada y preocupó a quienes la seguían, aunque nunca se aclaró públicamente si su muerte fue producto de complicaciones de una enfermedad crónica, de la intervención quirúrgica o de causas naturales asociadas a su edad avanzada.

La actriz murió en su hogar en el sur de Francia, lejos de los reflectores y cerca del entorno tranquilo que tanto valoraba, rodeada de sus animales y su vida en el campo, tal como ella misma había elegido en sus años finales.

También puedes leer:
El príncipe Harry recibió un premio en nombre de Lady Di
Realeza
El príncipe Harry reveló detalles estremecedores sobre la muerte de Lady Di
Julio 25, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Alexandra de Hannover.jpg
Realeza
¿Cómo es la relación de la princesa Alexandra, la hija de Carolina de Mónaco, con Ernesto Augusto de Hannover?
Julio 27, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Brigitte Bardot falleció a los 91 años, pero aún no se ha divulgado públicamente una causa médica específica de su muerte. Lo que sí es claro es que su salud había sido frágil en meses recientes, con ingresos hospitalarios por una enfermedad que se describió como grave.

Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
La reina Victoria Luisa de Prussia no asistió a la boda de su nieta Sofía de Grecia con Juan Carlos
Realeza
¿Por qué la abuela de la reina Sofía no quiso ir a su boda con Juan Carlos? El drama familiar que casi arruinó su enlace
Diciembre 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El cumplido que la reina Isabel dedicaba a Kate Middleton según el príncipe Harry
Realeza
Esta habría sido la razón por la que el príncipe Harry se molestaría con la reina Isabel en 2019
Diciembre 28, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas chocolate 5 diseños de uñas elegantes que debes llevar a tu cena de fin de año.png
Belleza
Uñas chocolate: 5 diseños de uñas elegantes que debes llevar a tu cena de fin de año
Diciembre 27, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Abraza tu pelo fino! 3 cortes de pelo en tendencia que favorecen si tienes poca densidad en la melena.png
Belleza
¿Qué corte de pelo rejuvenece? 5 estilos que debes probar en Año Nuevo porque favorecen a los 50
Diciembre 27, 2025
 · 
Lily Carmona