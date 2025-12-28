¿De qué murió Brigitte Bardot? Esto se sabe del deceso de la actriz francesa a los 91 años

La icónica Brigitte Bardot, símbolo del cine francés de los años 50 y 60 y defensora apasionada de los derechos de los animales, falleció a los 91 años en Francia, así lo confirmó oficialmente La Fundación Brigitte Bardot.

La causa oficial de su muerte

A diferencia de algunos rumores en redes, hasta ahora no se ha publicado una causa médica específica de su fallecimiento. La propia fundación no detalló una enfermedad concreta que lo haya provocado, y los medios periodísticos conservan ese dato como no confirmado.

Lo que sí se sabe es que en los últimos meses Bardot había enfrentado serios problemas de salud que la llevaron a ingresar en el hospital Saint-Jean de Tolón varias veces desde octubre de 2025, incluyendo una intervención quirúrgica debido a lo que fuentes describieron como “una enfermedad grave”, aunque los detalles clínicos no se han hecho públicos.

Una vida marcada por el cine y la causa animal

Brigitte Bardot no solo fue una actriz reconocida mundialmente por películas como Y Dios creó a la mujer o El desprecio, sino que también se convirtió en una voz poderosa a favor del bienestar animal tras retirarse de la actuación en 1973.

En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, una organización dedicada a la protección de los animales que la acompañó durante décadas y que ahora es la que confirmó su deceso con profundo pesar.

Muere Brigitte Bardot, 91 años

"Durante un rodaje, había una cabra en el plató. Date prisa y termina la escena, tengo el domingo una comunión y vamos a cocinarla. Le compré el animal y me lo llevé al hotel.

Ese día d 1973 con 38 años decidí dejar el #cine y ayudar a los animales"

Salud y hospitalización previas

Durante los últimos meses de vida, Bardot entró y salió del hospital varias veces. Según múltiples crónicas, su condición de salud era delicada y preocupó a quienes la seguían, aunque nunca se aclaró públicamente si su muerte fue producto de complicaciones de una enfermedad crónica, de la intervención quirúrgica o de causas naturales asociadas a su edad avanzada.

La actriz murió en su hogar en el sur de Francia, lejos de los reflectores y cerca del entorno tranquilo que tanto valoraba, rodeada de sus animales y su vida en el campo, tal como ella misma había elegido en sus años finales.

Brigitte Bardot falleció a los 91 años, pero aún no se ha divulgado públicamente una causa médica específica de su muerte. Lo que sí es claro es que su salud había sido frágil en meses recientes, con ingresos hospitalarios por una enfermedad que se describió como grave.

