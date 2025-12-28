Esta habría sido la razón por la que el príncipe Harry se molestaría con la reina Isabel en 2019

El mensaje de Navidad de la monarquía británica es mucho más que una tradición que data de 1932; es el momento en el que el monarca envía un mensaje emotivo al pueblo y, según expertos, hasta a su propia familia. O al menos esto fue lo que sucedió en diciembre de 2019: el discurso de la reina Isabel II, el cual debía ser un mensaje de paz y reflexión, se convirtió en el escenario de una ruptura que cambiaría el destino de los Windsor para siempre.

Mientras el mundo escuchaba las palabras de la monarca, los fanáticos de la realeza más observadores notaron algo peculiar. En el escritorio de la monarca, la ausencia de los duques de Sussex parecía una sentencia por todo lo que estaba ocurriendo.

Muchos afirman que en el Palacio nada es casualidad y la disposición de las fotografías familiares frente a la cámara en cada mensaje navideño es un detalle coreografiado de afecto y poder. En aquel año, mientras el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se encontraban en Canadá buscando un espacio de la presión mediática, la reina envió un mensaje visual, que según expertos causaría un drama familiar entre el hermano del príncipe William y la institución.

¿La reina desapareció una fotografía?

El probable enfado del príncipe Harry se habría remontado a un año antes, pues en 2018 un retrato de la boda de los Sussex ocupaba un lugar destacado en la transmisión del mensaje navideño de la reina. Sin embargo, para 2019, el conjunto de fotos familiares que suelen acompañar a la reina cambió drásticamente.

En el encuadre aparecían fotos del rey Jorge VI, el entonces príncipe Carlos con Camila, el príncipe William con su familia y el duque de Edimburgo. Pero de Harry, Megan y el pequeño Archie, no había ningún retrato.

De acuerdo con lo publicado por la autora real Tina Brown en su libro “Palace Papers”, documento citado por “Daily mail”, la reina habría examinado las fotos elegidas y, señalando el retrato de los duques, habría decidido que no los necesitaban” para esta ocasión. Este gesto fue interpretado por Harry no solo como un desaire personal, sino como una señal clara de que él y su familia habían sido desplazados por la monarquía.

¿Qué hizo la reina para que el príncipe Harry se molestara?

En aquel momento, Harry y Megan se encontraban en una mansión en la isla de Vancouver, tomando lo que inicialmente se había anunciado como un descanso familiar necesario”. De acuerdo con reportes, la pareja se habría perdido las festividades en Sandringham para pasar tiempo con Doria Ragland, madre de la duquesa. Sin embargo, más allá de un espacio de paz, lo que estaba ocurriendo realmente era la gestación del famoso “Megxit”.

La reina Isabel habría “eliminado” a Harry y Meghan en el discurso de Navidad. Getty Images

Mientras la reina grababa su discurso en Londres, en Canadá la pareja ya trabajaba con publicistas y diseñadores para trazar su nueva identidad fuera de los controles del palacio. Expertos como Tom Bower han sugerido que la monarca era consciente de estos movimientos, así como de las crecientes tensiones, por lo que decidió tomar el control de la situación.

Con la eliminación” de la imagen de los duques, Isabel II estaba enviando un mensaje muy poderoso: en la monarquía los roles de indecisión no tenían un espacio en la mesa principal.

¿Cuáles fueron las consecuencias del movimiento de la reina?

Expertos afirman que, al ver la situación y conociendo el temperamento de su hermano, el príncipe William sabía que Harry tomaría aquella decisión como una provocación directa. Fue de esta manera que tan solo unos días después del mensaje navideño de la reina, un 7 de enero del 2020 para ser más exactos, los duques lanzaron su histórica bomba en Instagram anunciando su intención de dar paso atrás como miembros activos de la realeza.

Ante esta situación fue que se creó la famosa “Cumbre de Sandringham”, evento en el que la reina, Carlos y William se sentaron con Harry para decidir su futuro. De esta forma se oficializó el retiro de los títulos “Su Alteza Real” y su participación en deberes oficiales.

La Navidad de 2019 no fue solo el final de un año difícil para la familia, sino el momento en el que la reina Isabel II, con elegancia y firmeza, dejó claro que la corona siempre estaría por encima de cualquier sentimiento personal, incluso si esto implicaba retirar la fotografía de su propio nieto.

La ausencia del príncipe Harry y Meghan en el escritorio de la reina en aquel diciembre de 2019 fue el primer acto de una separación que hoy en día sigue dando mucho de qué hablar y, aunque este 2025 el príncipe logró acercarse de nuevo a su padre, muchos son los que afirman que las tensiones siguen presentes.