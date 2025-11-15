Nina Dobrev comparte desconcertante mensaje luego de su ruptura con Shaun White, ¿fue una indirecta?

Desde su ruptura con Shaun White hace apenas dos meses, Nina Dobrev había mantenido un perfil relativamente discreto… hasta ahora. Y es que la actriz de “The Vampire Diaries” volvió a encender las redes sociales con un video que muchos consideran una indirecta perfectamente dirigida a su exprometido. Con música, gestos y un tono desafiante, Nina dejó claro que está lista para cerrar capítulos, aunque no necesariamente de forma silenciosa, ¿o sí?

El video que encendió las alertas, ¿un mensaje directo?

El 13 de noviembre, Nina compartió en TikTok un clip interpretando la canción “Break Free” de Ariana Grande, un himno del 2014 sobre liberarse de una relación que ya no funciona. Pero lo que más llamó la atención fueron sus gestos, y es que la actriz mostró el dedo medio a la cámara mientras hacía el playback de uno de los versos de la canción: “If you want it, take it. I should have said it before”, que en español se podría interpretar como “Si lo quieres, tómalo. Debí haberlo dicho antes”. Antes de terminar el fragmento, la querida actriz remató enseñando su dedo anular completamente vacío.

La actuación, que muchos escribieron como entre molesta y liberadora, culminó con un segundo gesto obsceno, dejando a sus seguidores con la pregunta sobre si la estrella de 36 años estaba enviando un mensaje indirecto... o completamente directo.

¿No es la primera vez que lanza un mensaje en TikTok?

Los fanáticos más minuciosos notaron que este no es el primer video con tono “provocador” que la cantante sube desde el fin de su compromiso. Semanas antes de que la separación se hiciera pública, Nina subió un TikTok en el que hacía playback de un audio sobre mujeres que intentan “arreglar” a un hombre, comparándolas humorísticamente con un “equipo de construcción”.

Nina Dobrev durante Toronto International Film Festival 2025, sin su anillo de compromiso. Robin Marchant/WireImage

Ese clip ya había generado sospechas sobre un conflicto en la relación, y para sorpresa de muchos, tan solo dos días después Nina apareció en la alfombra roja del Festival de Toronto sin el anillo de diamantes de 5 quilates que Shaun le había entregado, confirmando lo que ya se especulaba: que algo no andaba bien.

Rumores y un futuro abierto

Tras la ruptura, surgieron rumores que la vinculaban sentimentalmente con Zac Efron, luego de unas vacaciones grupales con Miles Teller. Sin embargo, Nina desmentiría cualquier romance cuando fue cuestionada directamente por la plataforma “TMZ”: “Sí, somos solo amigos”, afirmó entre risas.

Aunque tanto ella como Shaun han evitado hacer declaraciones oficiales sobre el fin de su relación, Nina sí compartió cómo estaba viviendo este proceso. En octubre pasado mencionó: “Estoy ilusionada con el futuro”, haciendo énfasis en que la vida está en constante cambio y que ella está dispuesta a abrazarlo.

Aunque seguramente su clip de TikTok fue más una forma de diversión que un mensaje de “desamor”, Nina Dobrev ha encontrado en esta plataforma una forma de expresar su proceso tras la ruptura. Indirecta o no, lo que sí es cierto es que Nina está entrando en una nueva etapa y lo está haciendo a su manera.