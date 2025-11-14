Luna nueva en Escorpio 2025: ¿cómo afectará a tu signo la energía transformadora de este tránsito?

El próximo 20 de noviembre será la Luna nueva bajo el signo de Escorpio en oposición con Urano en Tauro, creando una poderosa energía de tensión y nerviosismo por los nuevos comienzos y la necesidad de querer controlarlo todo.

Durante este tránsito, podría experimentar mayor ansiedad, algunos conflictos personales y cambios de planes repentinos que te pondrán los pelos de punto, ¿pero cómo afecta a tu signo del zodiaco?

¿Cómo afecta la luna nueva en Escorpio a tu signo del zodiaco?

Esta Luna nueva te invita a no forzar situaciones, en su lugar, deberás soltar el control y aprender a adaptarte a los cambios que son necesarios para tu crecimiento y evolución. Checa cómo te afecta según tu signo:

Aries

Es momento de desapego, purificación y honestidad emocional. Podrías sentir la necesidad de sanar viejas heridas o cerrar ciclos que has postergado para que surja un renacimiento emocional.

Tauro

Es un buen momento para redefinir tus vínculos más cercanos, establecer límites o abrirte a nuevas conexiones más auténticas, donde la honestidad será tu aliada.

Géminis

Esta lunación te empuja a dejar hábitos que ya no funcionan y a comprometerte con una vida más equilibrada, es momento de escuchar a tu cuerpo y sentir sus señales.

Cáncer

Te sentirás más creativa que nunca, y hasta podría surgir un nuevo romance en tu vida o profundizar una relación que ya tienes, pero la clave será expresarte desde la vulnerabilidad, en lugar de ignorarla.

Leo

Los temas del hogar y la familia tienen cambios importantes, pues podrías replantear tu base emocional, abrir conversaciones necesarias o incluso considerar un cambio de espacio.

Luna nueva en Escorpio Getty Images

Virgo

Es un buen momento para conversaciones sinceras, iniciar un proyecto personal o aclarar ideas que estaban dispersas, para que finalmente puedas avanzar en tus metas.

Libra

Se favorecen nuevas oportunidades económicas o una relación más consciente con tus recursos financieros. Los cambios en tu autoestima también se hacen evidentes, incluso podría verte más magnética.

Escorpión

La energía de la lunación te impulsa a reinventarte, soltar identidades caducas y reconectar con tu poder interno. Si deseas iniciar un proyecto, este es el momento.

Sagitario

Podrías necesitar descansar, retirarte un poco y escuchar tu intuición, pues la Luna nueva te ayuda a cerrar ciclos y prepararte para un nuevo comienzo, en el que necesitarás tener la mente clara.

Capricornio

Es un gran momento para abrazar una nueva visión y para rodearte de personas que compartan tus ideales, esto te llevará a construir nuevas amistades y vínculos más auténticos.

Acuario

Cambios de rumbo, nuevas ambiciones o una reinvención laboral son posibles. La clave será actuar con autenticidad.

Piscis

Un viaje, un curso o una reflexión profunda podrían cambiar tu perspectiva y forma de ver la vida, incluso tu sentido de la espiritualidad se intensifica.

