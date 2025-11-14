“Ha sido un sueño”: Selena Gomez comparte detalles inéditos sobre su matrimonio con Benny Blanco

Selena Gomez está viviendo uno de los capítulos más luminosos de su vida. A unos meses de haberse casado con Benny Blanco, la cantante ha comenzado a compartir cómo ha sido este inicio de su matrimonio, una etapa que describe como profundamente especial y llena de gratitud. Durante una nueva entrevista, la artista habló con honestidad sobre su vida de casada, su dinámica cotidiana con Benny y el significado emocional que ha tenido para ella ese cambio de vida.

Aunque ambos siempre han manejado su relación con discreción, en los últimos días tanto Selena como el productor musical han ofrecido pequeñas miradas a esta etapa que los fans han recibido con enorme entusiasmo.

Una nueva vida juntos

En una conversación reciente con Zane Lowe, Selena no dudó en describir los primeros meses de matrimonio como “un sueño”. La también actriz reconoció que cualquier relación atraviesa momentos desafiantes, pero también recalcó que compartir su día a día la ha hecho sentir acompañada, valorada y profundamente feliz.

“Sé que habrá altibajos, pero es la persona más hermosa con la que puedo compartirlo”, se sinceró.

La pareja contrajo matrimonio el 27 de septiembre en el sur de California, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos muy cercanos. Este momento marcó el inicio de una etapa nueva para ambos, quienes llevaban casi un año comprometidos antes de intercambiar sus votos.

Desde entonces, Selena ha compartido reflexiones sobre lo que significa dar este paso y cómo ha transformado su vida.

La complicidad que los une

Por su parte, Benny también ha dado vislumbres del vínculo tan cercano que mantiene con Selena. El productor confesó hace un tiempo que uno de sus momentos favoritos del día ocurre temprano en la mañana, cuando ambos se despiertan antes de que el mundo comience a moverse. Para él, esos minutos de calma se han convertido en un ritual que refuerza su conexión.

Además, Benny ha demostrado que disfruta compartir pequeños fragmentos de su vida cotidiana con Selena, como cenas, escapadas y momentos tranquilos que comparten en pareja, los mismos que en algunas ocasiones han decidido compartir con sus fans a través de sus redes sociales, donde, aunque suelen mantener su privacidad, nos han permitido tener acceso a la gran química y armonía que existe entre ambos.

Selena agradece el apoyo de sus fans

Tras la boda, Selena utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a las personas que la han acompañado desde los inicios de su carrera. La cantante expresó que, al comenzar esta nueva etapa, no podía evitar pensar en el cariño que ha recibido durante años y en cómo este respaldo ha sido fundamental en su camino personal y profesional.

En reiteradas ocasiones, ha agradecido que sus seguidores celebren junto a ella este nuevo capítulo, el cual considera uno de los más importantes y significativos de su vida.

A casi dos meses de la boda, Selena Gomez y Benny Blanco continúan demostrando que están disfrutando plenamente su vida como recién casados.

Entre rutinas compartidas, gestos de complicidad y declaraciones llenas de cariño, la pareja vive una etapa que ambos describen como profunda, íntima y plena. Y aunque mantienen una parte de su historia en privado, a más de uno le resulta encantador saber que su vínculo es sanador y un espacio seguro para ambos.