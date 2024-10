Selena Gomez sorprende con un cambio de look: así luce con el bob en tendencia este otoño

Oficialmente podemos afirmar que el bob es el corte de cabello del año, lo hemos visto en diferentes largos y en múltiples celebridades, siendo la versión larga: long bob, una de las más favorecedoras y tentadoras. Sobre todo cuando, como en el caso de Selena Gomez, tu pelo llega hasta media espalda y buscas un cambio de imagen llamativo, pero que no resulte drástico.

El fin de semana pasado se realizó la Annual Academy Museum Gala 2024, un evento que busca recaudar fondos para el museo, promoviendo así la preservación y el estudio de la historia del cine.

La cuarta edición de la gala tuvo lugar en el Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles. Algunos de los asistentes fueron Nicole Kidman, Eiza González, Demi Moore, John Travolta, Kim Kardashian y, la que más nos llamó la atención, Selena Gomez.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez luce un long bob, un corte en tendencia este 2024. Getty Images

Selena Gomez estrena cambio de imagen

A su paso por la alfombra roja de la Gala Anual del Museo de la Academia de 2024, Selena Gomez lució radiante. La actriz usó un vestido halter de Alaïa en un intenso azul marino. El diseño, con un escote profundo dejaba a la vista un sujetador de cuero negro. El contraste audaz y sofisticado acentuó su figura. El entallado diseño, corte sirena, terminaba en una corta cola.

Pero, más que su outfit, lo más llamativo está en su nuevo corte de cabello: un espectacular long bob que roza sus hombres y estaba peinado con un look inspirad en los años sesenta, con las puntas hacia arriba.

La estilista de cabecera de Gomez, Marissa Marino, demostró una vez más su maestría al fusionar elementos del pasado con una estética contemporánea. Con una simple raya lateral y un acabado lacado impecable, la estilista logró un look inspirado en décadas pasadas, pero con un aire futurista y lleno de frescura.

Y si creías que sólo fue un truco de estilismo y que Selena no se cortó el cabello. El cambio de imagen está confirmado, pues la estrella de Only Murders In The Building también lució el peinado en la presentación de la película Emilia Pérez en los BAFTA, pero con un peinado más fresco y voluminoso.

Selena Gomez nos dejó sin palabras con su nuevo bob largo. Poco a poco, descubriremos algunos trucos para estilizar el corte de cabello en tendencia este otoño. Cabe señalar que ésta no es la primera vez que la actriz y cantante lleva este estilo, pues así lo llevaba en 2021.